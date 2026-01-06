Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así lucía Mariana Zapata antes de ser famosa, nueva habitante de La casa de los famosos Colombia

Mariana Zapata ingresa a La casa de los famosos Colombia. Esta era su apariencia antes de ser una reconocida influencer.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así lucía Mariana Zapata antes de ser famosa, nueva habitante de La casa de los famosos Colombia
¿Cómo lucía Mariana Zapata antes de ser famosa? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la participación de varias celebridades que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, en la mañana de este 6 de enero, El Jefe del reality, sorprendió con una nueva noticia, confirmando el ingreso de la reconocida creadora de contenido digital, Mariana Zapata, quien cuenta con una gran comunidad en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cómo lucía Mariana Zapata antes de ser famosa?

Es clave mencionar que Mariana Zapata siempre se ha caracterizado en sus redes sociales por su autenticidad y, también, por compartir varios acontecimientos de su vida personal en el que ha fusionado el humor, consejos de la vida cotidiana y las rutinas que lleva.

Así lucía Mariana Zapata antes de ser famosa, nueva habitante de La casa de los famosos Colombia
¿Cómo lucía Mariana Zapata antes de la fama? | Foto: Canal RCN

Así que, varios de sus seguidores han resaltado su amplia trayectoria en redes sociales, demostrando los importantes logros que ha adquirido a nivel personal.

Artículos relacionados

Con base en esto, varios internautas no solo han resaltado la belleza de la paisa, sino que también, han recordado cómo lucía su aspecto físico antes de convertirse en famosa.

Sin duda, en la fotografía se evidencia que Mariana luce igual de bella que en el pasado, demostrando que tiene un estilo de vida saludable y, también, demostrando que cuidarse es indispensable en su vida.

¿Cómo fue confirmado el ingreso de Mariana Zapata a La casa de los famosos Colombia?

En la mañana de este 6 de enero, El Jefe de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, confirmó la noticia de que la paisa Mariana Zapata hará parte de la actual temporada.

Así lucía Mariana Zapata antes de ser famosa, nueva habitante de La casa de los famosos Colombia
Este fue el anuncio de Mariana Zapata a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En el video se refleja que la influenciadora está dispuesta en demostrar todo su potencial en hacer parte de la casa más famosa del país, en la que muchos de sus seguidores se encuentran bajo la expectativa de su participación.

Artículos relacionados

Así también, se evidencia en el video un antes y después de Mariana Zapata, demostrando todos los cambios que ha tenido a nivel personal y emocional, en especial, al convertirse en una de las influenciadoras más esperadas por parte del público del reality.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿A quiénes apoyará Sofía Avendaño en La casa de los famosos Colombia 2026? Sofía Avendaño

Sofía Avendaño reveló sus favoritas para La casa de los famosos Colombia 2026

A pocos días de que La casa de los famosos Colombia 2026 de inicio, la exparticipante Sofía Avendaño reveló a quiénes apoyará.

¡Famosa periodista se casa! Así fue la propuesta de matrimonio que le hizo distinguido futbolista Talento internacional

¡Famosa periodista se casa! Así fue la propuesta de matrimonio que le hizo distinguido futbolista

Reconocida periodista deportiva se casa con reconocido futbolista, anunciando la noticia con curiosa confesión en sus redes.

Sara Uribe posando a la cámara. Sara Uribe

Sara Uribe impactó al revelar por qué aceptó estar en La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe, nueva participante de La casa de los famosos Colombia, contó detalles de la llamada que recibió de parte del Jefe.

Lo más superlike

Blessd mostró su colección de camisetas durante un recorrido junto a Westcol en stream. Westcol

Blessd presume su colección de camisetas de fútbol junto a Westcol

Blessd abrió las puertas de su casa a Westcol y sorprendió al mostrar su colección de camisetas de fútbol.

¿Kristin Stewart regresa a Crepúsculo? Talento internacional

¿Kristin Stewart regresa a Crepúsculo?: Esto dijo la actriz

Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank Talento nacional

Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine

Reconocida cantante anunció su retiro de la música Talento internacional

Reconocida cantante anunció su retiro de la música: “Esto no le va a gustar a mucha gente”

El dusting powder es un polvo corporal que absorbe humedad y deja sensación fresca. Salud y Belleza

¿Qué es el dusting powder? El truco de las abuelas para oler rico todo el día