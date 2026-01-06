Así lucía Mariana Zapata antes de ser famosa, nueva habitante de La casa de los famosos Colombia

Desde hace varias semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la participación de varias celebridades que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, en la mañana de este 6 de enero, El Jefe del reality, sorprendió con una nueva noticia, confirmando el ingreso de la reconocida creadora de contenido digital, Mariana Zapata, quien cuenta con una gran comunidad en sus redes sociales.

¿Cómo lucía Mariana Zapata antes de ser famosa?

Es clave mencionar que Mariana Zapata siempre se ha caracterizado en sus redes sociales por su autenticidad y, también, por compartir varios acontecimientos de su vida personal en el que ha fusionado el humor, consejos de la vida cotidiana y las rutinas que lleva.

¿Cómo lucía Mariana Zapata antes de la fama? | Foto: Canal RCN

Así que, varios de sus seguidores han resaltado su amplia trayectoria en redes sociales, demostrando los importantes logros que ha adquirido a nivel personal.

Con base en esto, varios internautas no solo han resaltado la belleza de la paisa, sino que también, han recordado cómo lucía su aspecto físico antes de convertirse en famosa.

Sin duda, en la fotografía se evidencia que Mariana luce igual de bella que en el pasado, demostrando que tiene un estilo de vida saludable y, también, demostrando que cuidarse es indispensable en su vida.

¿Cómo fue confirmado el ingreso de Mariana Zapata a La casa de los famosos Colombia?

En la mañana de este 6 de enero, El Jefe de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, confirmó la noticia de que la paisa Mariana Zapata hará parte de la actual temporada.

Este fue el anuncio de Mariana Zapata a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En el video se refleja que la influenciadora está dispuesta en demostrar todo su potencial en hacer parte de la casa más famosa del país, en la que muchos de sus seguidores se encuentran bajo la expectativa de su participación.

Así también, se evidencia en el video un antes y después de Mariana Zapata, demostrando todos los cambios que ha tenido a nivel personal y emocional, en especial, al convertirse en una de las influenciadoras más esperadas por parte del público del reality.