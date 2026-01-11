Video revela cómo fue el accidente aéreo de Yeison Jiménez, ¿sí despegó?

Colombia está de luto tras la inesperada partida de Yeison Jiménez, cantautor de música popular nacido en Manzanares, Caldas, quien se convirtió en un ejemplo de perseverancia y resiliencia.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Mujer relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez rompe su silencio y revela la verdad

El sábado 10 de enero, el país conoció el grave suceso que provocó la muerte del artista, quien iba acompañado en su avioneta con otras cinco personas que hacen parte de su equipo.

¿Qué pasó en el accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez?

Es importante mencionar que el accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez aún está siendo investigado, pues según las autoridades, la indagación podría durar al menos 30 días, sin embargo, se han revelado detalles.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Marcela Reyes revela desgarrador video junto a Yeison Jiménez: “que estemos vivos”

De acuerdo con las primeras hipótesis, la aeronave en la que viajaba Yeison Jiménez desde Paipa (Boyacá), hasta Medellín, no logró ascender para emprender su vuelo y al chocar contra la pista, esta prendió en llamas hasta quedar totalmente destrozada.

¿Cuál es el video que muestra cómo pudo ser el accidente?

Según los reportes, el grave accidente que dejó sin vida a Yeison Jiménez y parte de su equipo de trabajo habría ocurrido a las 4:09 p.m.

Video muestra cómo habría ocurrido el accidente aéreo de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Aunque no se conozca una imagen o video oficial que muestre tal cual el momento del choque, sí hay registros de cámaras cercanas al lugar, en donde se ve que cae la avioneta y al segundo se prende le fuego.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Revelan inéditas fotos de Yeison Jiménez de sus inicios en la música

Al no haber un video público con las imágenes precisas del accidente, a través de un simulador se pudo conocer una teoría de cómo habría ocurrido el fatal suceso que le costó la vida al artista.

Con respecto a lo que se ve en la simulación, al parecer la aeronave se habría quedado sin pista y al despegar, no logró ascender mucho y esto habría llevado a perder el control de la avioneta hasta que esta choca.

¿Qué han dicho las autoridades sobre la investigación del accidente en el que Yeison Jiménez perdió la vida?

En horas del mediodía de este domingo 11 de enero, se conocieron detalles reveladores sobre el accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez e integrantes de su equipo.

Revelan teoría en video sobre el accidente aéreo de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Según las nuevas hipótesis, la avioneta sí despegó y alcanzó a estar en el aire entre tres y cinco minutos.

Por otro lado, técnicos de la Aeronáutica civil quienes investigan los hechos, alcanzaron a informar que deben identificar cómo eran las condiciones antes del vuelo y cómo prepararon la aeronave.

Además, deben indagar factores humanos, o sea, precisar las condiciones del piloto.