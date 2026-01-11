Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Video revela cómo fue el accidente aéreo de Yeison Jiménez, ¿sí despegó?

Se conoce el video de cómo pudo ser el accidente aéreo en donde Yeison Jiménez perdió la vida, el pasado sábado 10 de enero.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Video muestra cómo habría ocurrido el accidente aéreo de Yeison Jiménez
Video revelaría posible falla en el despegue del avión de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN - Freepik)

Colombia está de luto tras la inesperada partida de Yeison Jiménez, cantautor de música popular nacido en Manzanares, Caldas, quien se convirtió en un ejemplo de perseverancia y resiliencia.

Artículos relacionados

El sábado 10 de enero, el país conoció el grave suceso que provocó la muerte del artista, quien iba acompañado en su avioneta con otras cinco personas que hacen parte de su equipo.

¿Qué pasó en el accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez?

Es importante mencionar que el accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez aún está siendo investigado, pues según las autoridades, la indagación podría durar al menos 30 días, sin embargo, se han revelado detalles.

Artículos relacionados

De acuerdo con las primeras hipótesis, la aeronave en la que viajaba Yeison Jiménez desde Paipa (Boyacá), hasta Medellín, no logró ascender para emprender su vuelo y al chocar contra la pista, esta prendió en llamas hasta quedar totalmente destrozada.

¿Cuál es el video que muestra cómo pudo ser el accidente?

Según los reportes, el grave accidente que dejó sin vida a Yeison Jiménez y parte de su equipo de trabajo habría ocurrido a las 4:09 p.m.

Video revelaría posible falla en el despegue del avión de Yeison Jiménez.
Video muestra cómo habría ocurrido el accidente aéreo de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Aunque no se conozca una imagen o video oficial que muestre tal cual el momento del choque, sí hay registros de cámaras cercanas al lugar, en donde se ve que cae la avioneta y al segundo se prende le fuego.

Artículos relacionados

Al no haber un video público con las imágenes precisas del accidente, a través de un simulador se pudo conocer una teoría de cómo habría ocurrido el fatal suceso que le costó la vida al artista.

Con respecto a lo que se ve en la simulación, al parecer la aeronave se habría quedado sin pista y al despegar, no logró ascender mucho y esto habría llevado a perder el control de la avioneta hasta que esta choca.

¿Qué han dicho las autoridades sobre la investigación del accidente en el que Yeison Jiménez perdió la vida?

En horas del mediodía de este domingo 11 de enero, se conocieron detalles reveladores sobre el accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez e integrantes de su equipo.

Video recrea el despegue que terminó en tragedia para Yeison Jiménez
Revelan teoría en video sobre el accidente aéreo de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Según las nuevas hipótesis, la avioneta sí despegó y alcanzó a estar en el aire entre tres y cinco minutos.

Por otro lado, técnicos de la Aeronáutica civil quienes investigan los hechos, alcanzaron a informar que deben identificar cómo eran las condiciones antes del vuelo y cómo prepararon la aeronave.

Además, deben indagar factores humanos, o sea, precisar las condiciones del piloto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sale a la luz video de cámara de seguridad que captó el momento exacto del siniestro donde murió Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Video de cámara de seguridad muestra el momento exacto del trágico accidente donde murió Yeison Jiménez

Imágenes reveladoras captadas en una cámara de seguridad muestran el momento del trágico accidente donde murió Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez

Mujer relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez rompe su silencio y revela la verdad

La mujer vinculada a Yeison Jiménez rompió su silencio y contó la verdad para aclarar los rumores sobre su relación con el cantante.

El recuerdo más doloroso de Marcela Reyes con Yeison Jiménez quedó en video Yeison Jiménez

Marcela Reyes revela desgarrador video junto a Yeison Jiménez: “que estemos vivos”

Marcela Reyes compartió conmovedor recuerdo junto a Yeison Jiménez, en donde él agradece su reencuentro y que estén vivos.

Lo más superlike

“El Aventurero” no fue solo una canción: fue el tema que Yeison Jiménez quiso para su despedida. Yeison Jiménez

“El Aventurero”, la canción que Yeison Jiménez pidió para su último adiós

Yohan Úsuga, productor y amigo cercano de Yeison Jiménez, habló del desconcierto inicial, el dolor colectivo y el legado que dejó.

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Sebastián Ayala sufre un accidente de tránsito Talento nacional

Cantante de música popular sufre accidente horas después de reaccionar a la muerte de Yeison Jiménez

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas

Sara Uribe destapa si La casa de los famosos es real o puro show La casa de los famosos

Sara Uribe destapó la verdad y reveló si en La casa de los famosos Colombia la convivencia es real