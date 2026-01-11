Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mujer relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez rompe su silencio y revela la verdad

La mujer vinculada a Yeison Jiménez rompió su silencio y contó la verdad para aclarar los rumores sobre su relación con el cantante.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yeison Jiménez se vio envuelto en un escándalo tras su fallecimiento. Mujer con que lo relacionaron contó la verdad. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP )

Un nuevo escándalo se ha tomado las redes sociales tras el fallecimiento inesperado del cantante Yeison Jiménez, pues ha sido relacionado sentimentalmente con una modelo mujer, quien ha roto su silencio para revelar la verdad.

Artículos relacionados

¿Qué verdad ha revelado la modelo que fue relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez?

La modelo y actriz colombiana Camila Galviz recurrió a su cuenta de Instagram para revelar toda la verdad sobre su relación con Yeison Jiménez, luego de que se generara polémica por una publicación que compartió y posteriormente eliminó, en la que el cantante caldense le decía en un chat privado que era la mujer más hermosa.

Yeison Jiménez, cantante de música popular
Yeison Jiménez fue relacionado sentimentalmente con modelo colombiana tras su fallecimiento. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP)

A raíz de esto, varios influencers como el reconocido reguetonero Markiller, quien reveló que tuvo una relación con Nataly Umaña y fue asociado sentimentalmente con Mafe Walker, arremetió contra ella afirmando que le había coqueteado en Cartagena.

Ante esta acusación, la joven subió a sus historias la captura de lo que le dijo el creador de contenido, para arremeter contra él y de paso aclarar la situación con el cantante.

Yeison para mí fue una persona especial. Teníamos una amistad de hace mucho tiempo y es normal que me doliera y pusiera el último recuerdo como muchos lo han hecho. Ya ustedes mismos se encargan de sacar conjeturas y películas. No diré nada más", escribió.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Camila Galviz a Markiller?

En la misma historia, la mujer aseguró que nunca le habló a Markiller y que este le había bloqueado tras el rifirrafe que tuvieron, expresando que él solo quería fama y por eso la estaría acusando injustamente de ser "la amante" del intérprete de 'Ni Tengo, Ni Te necesito'.

Estás muy loco. Por qué me bloqueaste y no das cara si sabes que eso es mentira, nunca te conocí, ni te hable, a toda hora te pegas del escándalo que esté en furor para que hablen de ti, porque con la música no has podido ni podrás. Tas quemado, te has vuelto famoso por chismoso y habla mie**", le dijo

Yeison Jiménez, cantante de música popular
La mujer vinculada sentimentalmente con Yeison Jiménez respondió a Markiller por difundir rumores en su contra. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿Qué críticas recibió Camila Galviz ante la publicación que hizo de Yeison Jiménez?

Tras la publicación del video que hizo la mujer, varios internautas acudieron a sus redes para arremeter e insultarla a través de los comentarios.

Otros incluso hicieron viral su imagen en redes, acusándola de ser la amante del cantante, lo que la llevó a aclarar los rumores y contar su versión en sus plataformas digitales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sale a la luz video de cámara de seguridad que captó el momento exacto del siniestro donde murió Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Video de cámara de seguridad muestra el momento exacto del trágico accidente donde murió Yeison Jiménez

Imágenes reveladoras captadas en una cámara de seguridad muestran el momento del trágico accidente donde murió Yeison Jiménez.

Video muestra cómo habría ocurrido el accidente aéreo de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Video revela cómo fue el accidente aéreo de Yeison Jiménez, ¿sí despegó?

Se conoce el video de cómo pudo ser el accidente aéreo en donde Yeison Jiménez perdió la vida, el pasado sábado 10 de enero.

El recuerdo más doloroso de Marcela Reyes con Yeison Jiménez quedó en video Yeison Jiménez

Marcela Reyes revela desgarrador video junto a Yeison Jiménez: “que estemos vivos”

Marcela Reyes compartió conmovedor recuerdo junto a Yeison Jiménez, en donde él agradece su reencuentro y que estén vivos.

Lo más superlike

“El Aventurero” no fue solo una canción: fue el tema que Yeison Jiménez quiso para su despedida. Yeison Jiménez

“El Aventurero”, la canción que Yeison Jiménez pidió para su último adiós

Yohan Úsuga, productor y amigo cercano de Yeison Jiménez, habló del desconcierto inicial, el dolor colectivo y el legado que dejó.

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Sebastián Ayala sufre un accidente de tránsito Talento nacional

Cantante de música popular sufre accidente horas después de reaccionar a la muerte de Yeison Jiménez

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas

Sara Uribe destapa si La casa de los famosos es real o puro show La casa de los famosos

Sara Uribe destapó la verdad y reveló si en La casa de los famosos Colombia la convivencia es real