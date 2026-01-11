Mujer relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez rompe su silencio y revela la verdad

Un nuevo escándalo se ha tomado las redes sociales tras el fallecimiento inesperado del cantante Yeison Jiménez, pues ha sido relacionado sentimentalmente con una modelo mujer, quien ha roto su silencio para revelar la verdad.

¿Qué verdad ha revelado la modelo que fue relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez?

La modelo y actriz colombiana Camila Galviz recurrió a su cuenta de Instagram para revelar toda la verdad sobre su relación con Yeison Jiménez, luego de que se generara polémica por una publicación que compartió y posteriormente eliminó, en la que el cantante caldense le decía en un chat privado que era la mujer más hermosa.

Yeison Jiménez fue relacionado sentimentalmente con modelo colombiana tras su fallecimiento. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP)

A raíz de esto, varios influencers como el reconocido reguetonero Markiller, quien reveló que tuvo una relación con Nataly Umaña y fue asociado sentimentalmente con Mafe Walker, arremetió contra ella afirmando que le había coqueteado en Cartagena.

Ante esta acusación, la joven subió a sus historias la captura de lo que le dijo el creador de contenido, para arremeter contra él y de paso aclarar la situación con el cantante.

Yeison para mí fue una persona especial. Teníamos una amistad de hace mucho tiempo y es normal que me doliera y pusiera el último recuerdo como muchos lo han hecho. Ya ustedes mismos se encargan de sacar conjeturas y películas. No diré nada más", escribió.

¿Qué le dijo Camila Galviz a Markiller?

En la misma historia, la mujer aseguró que nunca le habló a Markiller y que este le había bloqueado tras el rifirrafe que tuvieron, expresando que él solo quería fama y por eso la estaría acusando injustamente de ser "la amante" del intérprete de 'Ni Tengo, Ni Te necesito'.

Estás muy loco. Por qué me bloqueaste y no das cara si sabes que eso es mentira, nunca te conocí, ni te hable, a toda hora te pegas del escándalo que esté en furor para que hablen de ti, porque con la música no has podido ni podrás. Tas quemado, te has vuelto famoso por chismoso y habla mie**", le dijo

La mujer vinculada sentimentalmente con Yeison Jiménez respondió a Markiller por difundir rumores en su contra. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

¿Qué críticas recibió Camila Galviz ante la publicación que hizo de Yeison Jiménez?

Tras la publicación del video que hizo la mujer, varios internautas acudieron a sus redes para arremeter e insultarla a través de los comentarios.

Otros incluso hicieron viral su imagen en redes, acusándola de ser la amante del cantante, lo que la llevó a aclarar los rumores y contar su versión en sus plataformas digitales.