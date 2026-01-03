Nataly Umaña quedó en shock tras recibir sorpresa de cumpleaños, así fue su reacción

En horas de la noche del pasado 2 de enero, Nataly Umaña sorprendió al compartir la emotiva sorpresa que recibió como parte de la celebración de su cumpleaños.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

¿Qué sorpresa de cumpleaños recibió Nataly Umaña en su cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz colombiana ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, presumió varios videos del detalle que recibió en su casa por motivo de esta fecha especial.

Artículos relacionados Viral Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias

En la primera grabación, se puede apreciar a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia siendo sorprendida con una serenata de un grupo de mariachis.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón envío contundente mensaje a las mujeres tras reencuentro de Aida Merlano y WestCol

Segundos después de ser protagonista de este amoroso gesto, la mujer reaccionó entre lágrimas y en shock, contempla al grupo de hombres interpretando una canción.

¿Cuál fue la sorpresa de cumpleaños que recibió Nataly Umaña? Así lo presumió

Además de mostrarse conmocionada entre lágrimas, Umaña también decidió ponerse el sombrero de uno de los mariachis e interpretar canciones junto a ellos, dejándose ver emocionada por este gesto.

Así fue como Nataly Umaña presumió sus cumpleaños. Foto | Canal RCN.

En medio del festejo por celebrar un año más de vida, Nataly recibió cariñosos mensajes de sus seres queridos y amigos, en donde se mostraron agradecidos de poder acompañarla en este momento especial.

¿Cuántos años cumplió Nataly Umaña?

Teniendo en cuenta las recientes publicaciones de la artista en sus historias, este sábado 3 de enero la mujer celebra su llegada a los 40 años, edad que para muchos representa una etapa de madurez, seguridad y nuevos comienzos.

La reacción de Nataly Umaña tras recibir serenata. Foto | Canal RCN.

Aunque la mujer no detalló de parte de quién recibió este detalles, lo que sí se evidencia en los audiovisuales es la felicidad que este acto significó para la intérprete, quien desde hace unos años atrás ha estado en medio de la conversación tras su polémica separación del también actor Alejandro Estrada.

Desde su ruptura con Estrada, Umaña se ha mostrado desde entonces, disfrutando de diversas actividades, así como de su faceta como actriz.

Entretanto, Nataly continúa presumiendo en su perfil un poco de lo que ha sido hasta ahora su celebración de cumpleaños.