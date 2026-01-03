Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nataly Umaña quedó en shock tras recibir sorpresa de cumpleaños, así fue su reacción

En las últimas horas, Nataly Umaña presumió su emotiva reacción como parte del festejo de esta fecha especial.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia 2024.
Nataly Umaña presumió sorpresa de cumpleaños. Foto | Canal RCN.

En horas de la noche del pasado 2 de enero, Nataly Umaña sorprendió al compartir la emotiva sorpresa que recibió como parte de la celebración de su cumpleaños.

Artículos relacionados

¿Qué sorpresa de cumpleaños recibió Nataly Umaña en su cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz colombiana ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, presumió varios videos del detalle que recibió en su casa por motivo de esta fecha especial.

Artículos relacionados

En la primera grabación, se puede apreciar a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia siendo sorprendida con una serenata de un grupo de mariachis.

Artículos relacionados

Segundos después de ser protagonista de este amoroso gesto, la mujer reaccionó entre lágrimas y en shock, contempla al grupo de hombres interpretando una canción.

¿Cuál fue la sorpresa de cumpleaños que recibió Nataly Umaña? Así lo presumió

Además de mostrarse conmocionada entre lágrimas, Umaña también decidió ponerse el sombrero de uno de los mariachis e interpretar canciones junto a ellos, dejándose ver emocionada por este gesto.

Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia 2024.
Así fue como Nataly Umaña presumió sus cumpleaños. Foto | Canal RCN.

En medio del festejo por celebrar un año más de vida, Nataly recibió cariñosos mensajes de sus seres queridos y amigos, en donde se mostraron agradecidos de poder acompañarla en este momento especial.

¿Cuántos años cumplió Nataly Umaña?

Teniendo en cuenta las recientes publicaciones de la artista en sus historias, este sábado 3 de enero la mujer celebra su llegada a los 40 años, edad que para muchos representa una etapa de madurez, seguridad y nuevos comienzos.

Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia 2024.
La reacción de Nataly Umaña tras recibir serenata. Foto | Canal RCN.

Aunque la mujer no detalló de parte de quién recibió este detalles, lo que sí se evidencia en los audiovisuales es la felicidad que este acto significó para la intérprete, quien desde hace unos años atrás ha estado en medio de la conversación tras su polémica separación del también actor Alejandro Estrada.

Desde su ruptura con Estrada, Umaña se ha mostrado desde entonces, disfrutando de diversas actividades, así como de su faceta como actriz.

Entretanto, Nataly continúa presumiendo en su perfil un poco de lo que ha sido hasta ahora su celebración de cumpleaños.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Anuel AA preocupa a sus fans tras reaparecer con un aspecto que no pasó desapercibido Anuel AA

Anuel AA enciende las alarmas tras reaparecer con preocupante aspecto

Anuel AA reapareció recientemente y su aspecto físico generó preocupación entre sus seguidores.

La Segura preocupa a sus seguidores. La Segura

La Segura sufrió un fuerte percance en su rostro que preocupó en redes: "La clínica está cerrada"

La Segura reveló un incidente inesperado que alteró su apariencia y generó reacciones de preocupación en su comunidad digital.

A días de entrar a La casa de los famosos, Manuela Gómez confiesa delicada situación Manuela Gómez

Manuela Gómez destapa los problemas que vive antes de entrar a La casa de los famosos

Manuela Gómez reveló los problemas que ha enfrentado a días de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Juanda Caribe fue confirmado por El Jefe para hacer parte de la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia. Juanda Caribe

Juanda Caribe llega a La casa de los famosos Colombia: confirmado para la tercera temporada

Juanda Caribe aceptó el llamado de El Jefe y será uno de los habitantes de la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia.

Luis Alberto Posada sorprendió en concierto de Cali con inesperada reacción Luis Alberto Posada

Luis Alberto Posada sorprendió en concierto de Cali con inesperada reacción: "no puedo más"

Carlo Lafontine, cantautor mexicano, es criticado por hacer canciones inclusivas para la comunidad LGBTI Talento internacional

Famoso cantante de música popular recibe críticas por interpretar canciones LGBTI

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?

Las autoridades investigan las causas del deceso de la hija de Tommy Lee Jones. Viral

Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias