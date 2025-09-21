Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reveló por qué no fue al matrimonio de El Negro Salas y Ana María Espinosa

Yina Calderón se pronunció tras no asistir al matrimonio de su excompañero de La casa de los famosos Colombia e hizo revelación.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón reveló por qué no fue a la boda de El Negro Salas
Yina Calderón dio su razón para no ir a la boda de El Negro Salas. (Fotos Canal RCN)

El actor Luis Fernando Salas y su pareja Ana María Espinosa sellaron su amor en el altar el pasado 20 de septiembre en una boda privada a la que asistieron varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Yina Calderón no fue al matrimonio de El Negro Salas?

A la boda de El Negro Salas y Ana María Espinosa asistieron exparticipantes del reality del Canal RCN como La Liendra, Fernando Solórzano, Norma Nivia y Emiro Navarro.

Sin embargo, en redes se habló mucho de la inasistencia de otros excompañeros del actor en La casa de los famosos Colombia, una de ellas Yina Calderón.

Precisamente, la misma influenciadora rompió el silencio y reveló recientemente en sus redes la razón por la que no estuvo en el matrimonio de Fernando Salas y Ana María. La razón fue que no la invitaron.

¿Por qué no fui al matrimonio de El Negro Salas? Por que no me invitaron.

Yina Calderón confiesa la cifra de procedimientos en una sola zona corporal
Yina Calderón reveló por qué no fue a la boda de El Negro Salas. (Foto Canal RCN)

¿Qué mensaje le envió Yina Calderón al Negro Salas tras no invitarla a su boda?

Yina Calderón expresó que tomó de buena manera que El Negro Salas no la invitara a su boda por lo que había pasado en La casa de los famosos Colombia y por su enemistad con algunos de los invitados.

Hay que entender que yo no la voy con Mateo y que me pasé un poquitico en el reality con su relación, entonces lo entiendo. Él no es una mala persona.

La influenciadora aprovechó para enviarle un mensaje a Fernado Salas y Ana María en donde les deseó mucha prosperidad, amor y felicidad en su matrimonio.

Negrito te deseo prosperidad, salud y que seas feliz, en medio de todo sabes que te llevo en la buena, tú sabes que estábamos en un reality y tocaba.

Yina Calderón reaccionó al desplante de Emiro con La Liendra y Dani Duke en su boda

Yina Calderón aprovechó el tema del matrimonio de El Negro Salas y Ana María Espinosa para comentar un supuesto desplante de Emiro Navarro con La Liendra.

En redes sociales se viralizó un video en el que quedó en evidencia que Emiro Navarro no quiso saludar a La Liendra en la boda de Fernando Salas y tampoco a su pareja Dani Duke, algo que ha generado revuelo en redes.

Ante este video y situación, Yina Calderón reaccionó de manera irónica: "Quien se robó el show fue Emiro y por ahí vi caras de Dani Duke que no estaba soportando ni poquito".

Emiro Navarro recibe críticas por su actitud hacia La Liendra
Emiro genera controversia tras no saludar a La Liendra en matrimonio de El Negro Salas. (Fotos Canal RCN)
