Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jenn Muriel habla de su relación con un narcisista y desata rumores sobre Yeferson Cossio

Jenn Muriel compartió su experiencia estando en una relación con un narcisista y muchos lo relacionaron con Yeferson Cossio.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La confesión de Jenn Muriel sobre un narcisista que muchos relacionan con Yeferson Cossio
La confesión de Jenn Muriel sobre un narcisista que muchos relacionan con Yeferson Cossio. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido colombiana Jenn Muriel se volvió tendencia en redes sociales tras realizar un curioso trend en el que exponía varias situaciones a las que una persona estaba expuesta si sostenía una relación sentimental con un narcisista, desde su perspectiva personal, y muchos internautas lo relacionaron con Yeferson Cossio.

Artículos relacionados

¿Cómo es tener una relación con un narcisista, según Jenn Muriel?

Con un video publicado por medio de la red social TikTok, Jenn Muriel, junto a una amiga, decidió realizar un trend en el que ambas expusieran sus puntos de vista frente a cómo habían vivido sus respectivas relaciones con un narcisista.

“Cosas que normalizas estando en una relación con un narcisista”

Jenn Muriel habla de su pasado amoroso y desata especulaciones sobre Yeferson Cossio
Jenn Muriel habla de su pasado amoroso y desata especulaciones sobre Yeferson Cossio. (Foto Canal RCN).

Quien inició la dinámica fue la creadora de contenido colombiana, quien mencionó que estar con un narcisista es someterse a una serie de situaciones en las que él siempre va a ser prioridad y en donde solo él tiene la verdad absoluta, aunque haya pruebas en su contra.

Artículos relacionados

“El ama la versión de ti que lo prioriza y se olvida de ti misma. Te hace dudar de tu memoria, de tu intuición y llegas al punto que piensas que te estás enloqueciendo”, comentó la influenciadora mientras su amiga apoyaba sus palabras.

Así mismo, la influenciadora mencionó que lo mejor que podía hacer cuando se estaba en una relación de este tipo era salir, aunque doliera, pues de lo contrario la situación nunca mejoraría.

“Salir va a doler, pero quedarte te va a seguir apagando. Si quieres seguir en angustia y soledad, quédate”

¿Por qué internautas relacionaron a Yeferson Cossio con la relación narcisista en la que habría estado Jenn Muriel?

Ahora bien, aunque Jenn Muriel nunca hizo mención a su anterior relación con el creador de contenido Yeferson Cossio, con quien duró 10 años, internautas relacionaron sus palabras con esta. Pues durante la dinámica, la amiga de la influenciadora realizó varios apuntes que fueron rápidamente aprobados por ella, especialmente cuando mencionó el echo de convivir en exceso con el circulo social y familiar de la persona narcisista.

Jenn Muriel rompe el silencio sobre su relación con un narcisista
Jenn Muriel rompe el silencio sobre su relación con un narcisista. (Foto Canal RCN).

Pues recordemos que Jenn Muriel vivió gran parte de su relación en casa de Yeferson Cossio, quien ha sido muy cercano a su hermana Cintia y su cuñado Jhoan López. Sin embargo, esto no está comprobado y se trata de meras especulaciones en redes sociales.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi Costeña junto a sus hijos en la final de La casa de los famosos Colombia. La toxi costeña

La Toxi Costeña reveló el impactante resultado de la operación que se hizo su hijo

En las últimas horas, La Toxi Costeña presumió cómo quedó su hijo Johan luego de que se hiciera un procedimiento en el rostro.

Publicación de Smayv desata curiosidad: ¿Karina García pasará Año Nuevo lejos de su hijo? Karina García

¿Karina García no pasará Año Nuevo con su hijo Valentino? Post de Smayv desató curiosidad

Smayv, papá de Valentino, habría dejado en evidencia que el menor no pasará Año Nuevo con Karina García.

Jurado de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su primera hija: así lo anunció Talento internacional

Jurado de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su primera hija: así lo anunció

Reconocida jueza de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su primogénita con tierna fotografía.

Lo más superlike

Reconocido cantante Colombia reapareció en redes tras suspender su concierto en Cali: esto dijo Silvestre Dangond

Reconocido cantante colombiano reapareció en redes tras suspender su concierto en Cali: esto dijo

Famoso cantante colombiano reapareció en redes tras suspender un concierto tras quebrantos de salud.

Falleció Juan Pedro Franco, el mexicano considerado el más obeso del mundo Viral

Falleció el hombre más obeso del mundo: llegó a pesar 600 kilos

Jay Torres estará en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

¡Confirmado! Jay Torres estará en La casa de los famosos Colombia 2026: así se reveló

El nuevo look de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar impacta con radical cambio de look y un maquillaje irreverente en los Grammy

Soledad Curiosidades

¿Por qué algunas personas prefieren estar solas en Año Nuevo? Esto explica la psicología