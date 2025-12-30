Jenn Muriel habla de su relación con un narcisista y desata rumores sobre Yeferson Cossio
Jenn Muriel compartió su experiencia estando en una relación con un narcisista y muchos lo relacionaron con Yeferson Cossio.
La creadora de contenido colombiana Jenn Muriel se volvió tendencia en redes sociales tras realizar un curioso trend en el que exponía varias situaciones a las que una persona estaba expuesta si sostenía una relación sentimental con un narcisista, desde su perspectiva personal, y muchos internautas lo relacionaron con Yeferson Cossio.
¿Cómo es tener una relación con un narcisista, según Jenn Muriel?
Con un video publicado por medio de la red social TikTok, Jenn Muriel, junto a una amiga, decidió realizar un trend en el que ambas expusieran sus puntos de vista frente a cómo habían vivido sus respectivas relaciones con un narcisista.
“Cosas que normalizas estando en una relación con un narcisista”
Quien inició la dinámica fue la creadora de contenido colombiana, quien mencionó que estar con un narcisista es someterse a una serie de situaciones en las que él siempre va a ser prioridad y en donde solo él tiene la verdad absoluta, aunque haya pruebas en su contra.
“El ama la versión de ti que lo prioriza y se olvida de ti misma. Te hace dudar de tu memoria, de tu intuición y llegas al punto que piensas que te estás enloqueciendo”, comentó la influenciadora mientras su amiga apoyaba sus palabras.
Así mismo, la influenciadora mencionó que lo mejor que podía hacer cuando se estaba en una relación de este tipo era salir, aunque doliera, pues de lo contrario la situación nunca mejoraría.
“Salir va a doler, pero quedarte te va a seguir apagando. Si quieres seguir en angustia y soledad, quédate”
¿Por qué internautas relacionaron a Yeferson Cossio con la relación narcisista en la que habría estado Jenn Muriel?
Ahora bien, aunque Jenn Muriel nunca hizo mención a su anterior relación con el creador de contenido Yeferson Cossio, con quien duró 10 años, internautas relacionaron sus palabras con esta. Pues durante la dinámica, la amiga de la influenciadora realizó varios apuntes que fueron rápidamente aprobados por ella, especialmente cuando mencionó el echo de convivir en exceso con el circulo social y familiar de la persona narcisista.
Pues recordemos que Jenn Muriel vivió gran parte de su relación en casa de Yeferson Cossio, quien ha sido muy cercano a su hermana Cintia y su cuñado Jhoan López. Sin embargo, esto no está comprobado y se trata de meras especulaciones en redes sociales.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike