Yina Calderón se atribuyó el éxito musical de Altafulla: "me debe el empujoncito"

En las últimas horas, Yina Calderón causó revuelo en redes sociales, tras afirmar que fue ella quien le dio el empujoncito al cantante barranquillero.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Altafulla y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Yina Calderón sobre Altafulla y su éxito. Foto | Canal RCN.

Una vez más, la influenciadora Yina Calderóncausó revuelo en redes sociales, al lanzar afirmación en la que aseguró que, en gran parte, el éxito que hoy tiene Andrés Altafulla, se lo debe a ella.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Andrés Altafulla?

En medio de una trasmisión en vivo, la polémica creadora de contenido colombiana, no lo pensó dos veces y, fiel a su estilo directo, insinuó que el reciente ganador de La casa de los famosos Colombia debería estar agradecido con ella, pues fue quien terminó impulsándolo a que sus canciones empezaran a ser más escuchadas.

"Ya le está pegando la musiquita, pero me debe el empujoncito que le di, cierto, porque el día que yo le dije que a él nunca se le había pegado ninguna canción en la casa, ese día se le empezaron a pegar" fueron las palabras de la empresaria de fajas.

¿Por qué Yina Calderón aseguró que le dio un "empujoncito" a Altafulla?

Además de dar por hecho que, sin su ayuda, hoy no estaría sonando, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia le envió mensaje a quien fue su compañero en el reality de convivencia, dejándole claro que el barranquillero está en deuda con ella.

Altafulla y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón aseguró que Altafulla está en deuda con ella. Foto | Canal RCN.

Recordemos que la reciente afirmación de Calderón en la que se dio los créditos por el reconocimiento de la música de Altafulla, surgió luego de que ella durante un posicionamiento que le hizo al intérprete en La casa de los famosos Colombia, arremetiera en su contra y le dijera que ninguna de sus canciones era famosa.

Altafulla y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón aseguró que el éxito que tiene Altafulla es gracias a ella. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Altafulla luego de que Yina Calderón le dijera que está en deuda con ella?

Lo anterior, provocó una ola de reacciones no solo al interior de la casa, sino también entre los internautas y televidentes, quienes rechazaron la actitud de Yina, y en cambio, simpatizaron con Altafulla, por lo que en ese entonces, y hasta ahora, empezaron a sonar más sus composiciones.

Hasta el momento, el ganador de los 400 millones de la segunda temporada no se ha pronunciado al respecto, por lo que muchos esperan saber si habría una contra respuesta para defenderse de lo mencionado por la influenciadora.

