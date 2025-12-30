Falleció el padre de Myriam Hernández: esta sería la razón por la que la artista canceló sus shows

La cantante chilena Myriam Hernández atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras confirmarse el fallecimiento de su padre, Jaime Hernández, a los 79 años. La noticia se conoció en las últimas horas y rápidamente generó mensajes de solidaridad hacia la artista, quien en los últimos meses había tomado la decisión de cancelar varias presentaciones sin dar mayores explicaciones públicas.

El deceso del padre de la intérprete de El hombre que yo amo se produce luego de un prolongado y complejo cuadro de salud, situación que habría afectado de manera directa la agenda profesional de la cantante durante 2025.

¿Cuál fue la causa de muerte de Jaime Hernández, padre de la cantante Myriam Hernández?

De acuerdo con la información revelada por una periodista y replicada por distintos medios internacionales, Jaime Hernández falleció tras una larga lucha contra un cáncer. Aunque la familia mantuvo el proceso de salud en estricta privacidad, se conoció que su estado se habría agravado progresivamente en los últimos meses.

“Lamentablemente, tras una larga lucha contra un cáncer, falleció el papá de Myriam Hernández”, escribió la periodista al confirmar la noticia. En la misma publicación, agregó que esta situación explicaría las recientes cancelaciones de conciertos por parte de la artista.

Hasta el momento, Myriam Hernández no ha emitido un comunicado personal sobre el fallecimiento de su padre.

La causa de muerte del padre de Myriam Hernández fue cáncer. (Foto Michael Tran / AFP)

¿Por qué Myriam Hernández había cancelado varios conciertos?

A mediados de 2025, la cantante se vio obligada a suspender varias fechas de su gira. En ese entonces, Myriam Hernández explicó únicamente que se trataba de “motivos personales de fuerza mayor”, sin entrar en detalles sobre la situación que estaba atravesando.

Con la confirmación del fallecimiento de su padre, muchos seguidores y medios han interpretado que las cancelaciones estarían directamente relacionadas con el delicado estado de salud de Jaime Hernández y el acompañamiento que la artista decidió brindarle en sus últimos meses de vida.

La noticia ha generado comprensión entre sus fans, quienes en redes sociales han expresado mensajes de apoyo, respeto y solidaridad hacia la cantante y su familia.

Myriam Hernández canceló conciertos por la decaída de salud de su padre. (Foto Dia Dipasupil / AFP)

¿Quién es Myriam Hernández?

Myriam Raquel Hernández Navarro nació en Santiago de Chile el 2 de mayo de 1965 y es una de las cantantes más influyentes de la música latinoamericana. Conocida como La baladista de América, ha construido una carrera sólida dentro del género romántico, aunque también ha explorado fusiones con otros estilos musicales.

Inició su carrera a finales de la década de 1980 y alcanzó proyección internacional con su álbum debut Myriam Hernández y el éxito El hombre que yo amo, convirtiéndose en la primera artista chilena en ingresar al listado Hot Latin Tracks de Billboard.

A lo largo de su trayectoria, ha publicado once álbumes de estudio y vendido más de 10 millones de discos físicos, consolidándose como una de las artistas chilenas más exitosas de todos los tiempos. Además, ha participado en televisión y fue coanimadora del Festival de Viña del Mar entre 2002 y 2006, escenario que la ha ovacionado en múltiples ocasiones.

Hoy, Myriam Hernández enfrenta un duelo personal, mientras recibe el cariño de sus seguidores en uno de los momentos más difíciles de su vida.