Manzanares rinde homenaje a Yeison Jiménez tras su fallecimiento: "Tres días de duelo"

Manzanares, Caldas, amaneció envuelta en un profundo silencio colectivo tras conocerse la decisión oficial de declarar tres días de duelo por la muerte de Yeison Jiménez.

El municipio que lo vio nacer y crecer artísticamente decidió rendirle un homenaje institucional, reconociendo no solo la magnitud de su carrera sino la de Jefferson Osorio, mánager y compañero inseparable del artista, quien igualmente perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero.

¿Por qué Manzanares decretó tres días de duelo tras el fallecimiento de Yeison Jiménez y Jefferson Osorio?

La administración municipal explicó que la decisión responde al significado que Yeison Jiménez tuvo para el territorio, no se trató únicamente de un cantante exitoso, sino de una figura que llevó el nombre de Manzanares a escenarios nacionales e internacionales, convirtiéndose en un símbolo de orgullo para sus habitantes.

Manzanares honra la memoria de Yeison Jiménez con tres días de duelo oficial tras su fallecimiento. (AFP/ Rodrigo Varela)

El decreto destaca que su trayectoria artística fue un ejemplo de perseverancia y crecimiento, pues logró abrirse camino desde sus raíces hasta consolidarse como uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana.

En el mismo documento se reconoce a Jefferson Osorio como una pieza clave en ese proceso, resaltando su trabajo detrás de cámaras y su aporte constante al desarrollo profesional del proyecto musical.

¿Qué actos simbólicos acompañan el duelo oficial de Yeison Jiménez y Jefferson Osorio?

Durante los días decretados como duelo, las banderas del municipio serán izadas a media asta en el Parque Principal y en todas las edificaciones oficiales, este gesto busca representar el respeto, la memoria y la solidaridad de Manzanares con las familias de las víctimas y con los seguidores del artista.

Tres días de duelo en Manzanares recuerdan el legado cultural que dejó Yeison Jiménez. (AFP/ Eva Marie)

El ambiente en el municipio ha estado marcado por muestras espontáneas de afecto, mensajes, velas y recuerdos que evidencian la huella que dejó Yeison Jiménez en su gente.

¿Cuál es el legado que dejan Yeison Jiménez y Jefferson Osorio en su tierra natal?

Para muchos jóvenes del municipio, su historia representa la prueba de que los sueños pueden cumplirse sin olvidar las raíces, él nunca ocultó su origen ni dejó de mencionar con orgullo el pueblo que lo vio formarse, incluso cuando alcanzó los escenarios más grandes del país.

Su música, sus letras y su forma de conectar con el público seguirán vivas no solo en plataformas y emisoras, sino también en el recuerdo de quienes lo vieron crecer y triunfar.

Con esta declaratoria de duelo, Manzanares se une al luto nacional, reafirmando que la partida de Yeison Jiménez no es solo la pérdida de un artista, sino la despedida de un símbolo que llevó la identidad de su pueblo a lo más alto.