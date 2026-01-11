Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeison Jiménez habló alguna vez del cantante que fue su inspiración: "Se parecía a mi padre"

Tras la muerte de Yeison Jiménez, resurgen sus palabras sobre el artista que lo inspiró y la historia que lo conectó con su niñez.

Yeison Jiménez habló alguna vez del cantante que fue su mayor inspiración musical y un refugio emocional.
Yeison Jiménez habló alguna vez del cantante que fue su mayor inspiración musical y un refugio emocional. Foto AFP/Romain Maurice

La muerte de Yeison Jiménez no solo reavivó el recuerdo de sus canciones más emblemáticas, sino que también sacó a la luz fragmentos de su historia personal que hoy cobran un significado más profundo.

Entre ellos, una entrevista concedida tiempo atrás en la que el cantante habló, con absoluta honestidad, sobre el artista que marcó su vida desde la infancia, el mexicano Joan Sebastian.

¿Por qué Joan Sebastian fue tan importante en la vida de Yeison Jiménez?

Para Yeison Jiménez, Joan Sebastian representaba mucho más que un ídolo musical, pues desde pequeño lo identificaba como su artista favorito, al punto de sentir un dolor profundo cuando se enteró de su fallecimiento.

 

Tenía apenas nueve años cuando ocurrió la muerte del cantautor mexicano, y ese impacto quedó grabado en su memoria, en sus palabras, la pérdida se sintió como algo físico, como si le hubieran arrancado una parte de sí.

El intérprete colombiano confesó que soñaba con conocer a Joan Sebastian algún día, sin importar las circunstancias, la ilusión de verlo, de saludarlo o simplemente de estar cerca de él era una idea recurrente que alimentaba su amor por la música y reforzaba su deseo de dedicarse al canto.

¿Qué relación tenía esa admiración por Joan Sebastian con la historia de su padre?

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando Yeison explicó que su conexión con Joan Sebastian iba más allá de lo artístico, pues el parecido físico entre el cantante mexicano y su padre era tan fuerte que, durante un periodo en el que su papá estuvo ausente de su vida, Yeison encontró en esa imagen una forma de llenar ese vacío.

Las palabras de Yeison Jiménez sobre su artista favorito hoy cobran un nuevo significado.
Contó que, siendo apenas un niño, recortó una estampita con la imagen de Joan Sebastian y la guardó en su billetera.

Para él, esa foto representaba a su padre, durante mucho tiempo la cargó consigo y decía que era la imagen de papá, una manera inocente pero poderosa de mantener viva una figura que no tenía cerca.

¿Cómo influyó Joan Sebastian en el camino musical de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez reconocía abiertamente que muchas de sus emociones, su forma de interpretar y su acercamiento al género popular estaban marcados por la influencia de Joan Sebastian.

Yeison Jiménez recordó en entrevista al artista que lo inspiró musicalmente desde su infancia.
Con el paso del tiempo, esa inspiración se transformó en una carrera sólida que conectó con millones de personas, hoy, tras su partida, esas palabras cobran una dimensión distinta.

La admiración que sentía por Joan Sebastian no solo explica parte de su estilo musical, sino también la profundidad emocional que transmitía en cada interpretación, el recuerdo de esa entrevista deja ver a un Yeison Jiménez sensible, marcado por la niñez y profundamente humano.

