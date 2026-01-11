Juliana Calderón conmociona tras fuerte revelación sobre su novio: “ya se venía despidiendo”

El sábado 10 de enero, toda Colombia se vistió de luto tras la muerte del cantante de música popular, Yeison Jiménez , quien lastimosamente perdió la vida en medio de un accidente aéreo.

Junto a él, estaban cinco personas más, quienes hacían parte de su equipo de trabajo, pero, además, eran sus amigos desde hace varios años, como el caso de Juan Manuel Rodríguez, novio de Juliana Calderón.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que falleció Yeison Jiménez y el novio de Juliana Calderón?

Yeison Jiménez se presentó en la noche del viernes en Málaga, Santander y su vaije inciaba desde Paipa hasta Marinilla, en donde su banda lo estaba esperando para tocar en un concierto.

Al parecer, aun no se confirma porque el accidente está siendo investigado, la avióneta no habría alcanzado el ascenso necesario para poder volar y chocó con la pista.

Al tocar el suelo, la aeronave se prendió en llamas hasta destrozarse casi que por completo, acabando con la vida de las seis personas que viajarían.

Juliana Calderón reveló detalles de su novio fallecido junto a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

¿Quién era el novio de Juliana Calderón?

Juan Manuel Rodríguez, productor visual y amigo de infancia de Yeison Jiménez es una de las personas que también perdió la vida en el lamentable e inesperado accidente aéreo.

El hombre era el novio de Juliana Calderón, también dejó con un gran vacío a sus amigos y familiares.

La hermana de Yina no ha dejado de manifestar su profundo dolor, pues a través de redes compartidas imágenes inéditas con su novio y por medio de sus historias, ha revelado importantes detalles de su relación.

¿Cuál fue el valioso recuerdo que le dejó su novio a Juliana Calderón?

En sus historias de Instagram, Juliana Calderón reveló la primera carta que recibió de Juan Manuel y hasta uno de sus últimos chats, pero así mismo, hizo una revelación que generó conmoción.

La revelación más dolorosa de Juliana Calderón sobre su novio fallecido. (Foto: Canal RCN)

La empresaria compartió un clip de su novio usando una chaqueta, que, según ella, era su favorita y en la misma historia, agregó una foto reciente con esa prenda puesta, ocultando su rostro.

En el video, Juliana escribió que le dejó su olor en la chaqueta y que “él ya se venía despidiendo, pero ella no se daba cuenta”.