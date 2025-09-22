José Rodríguez rompió el silencio sobre las acusaciones de Yina Calderón

El influenciador Jose Rodríguez reaccionó a las polémica que atraviesa con la empresaria Yina Calderón, quien le ha lanzado fuertes comentarios cuestionando su orientación sugiriendo que ha estado con mujeres trans, además de tildado de "mantenido" tras su relación con la presentadora Yaya Muñoz.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

¿Qué dijo José Rodríguez tras las críticas de Yina Calderón?

El creador de contenido se ha mantenido al margen de la situación, pues quien lo ha defendido en redes sociales ha sido su pareja Yaya Muñoz, quien les dedicó un mensaje a Yina Calderón y la Toxi Costeña de dedicándoles fuertes palabras en su contra.

Recientemente el influenciador fue cuestionado por Mix sobre con quienes había quedado de enemigo tras su salida de La casa de los famosos Colombia a lo que él señaló que con nadie pese a la mala relación con la que quedó con algunos.

"Yo no tengo enemigos, no le paro bolas a los malos comentarios. Yina vive hablando de mí y la Toxi también ha salido por ahí a hablar, pero yo me aplico aceite todas las mañanas para que me resbalen esos malos comentarios", dijo.

Artículos relacionados Yailin Se filtró supuesto video privado de Yailin, expareja de Anuel, con famoso influenciador

¿Qué pasó con José Rodríguez luego de La casa de los famosos Colombia?

El exparticipante de la segunda temporada del reality señaló que, luego de la competencia le ha salido bastante trabajo para sus redes sociales, tanto así que decidió mudarse con su pareja, Yaya Muñoz, a la ciudad de Medellín para seguir enfocándose en esta área.

Según destacó, en esta mudanza uno de sus grandes amigos y que lo ha ayudado bastante a instalarse en esta ciudad es su amigo el influenciador la Liendra, a quien considera como un hermano.

Artículos relacionados Talento nacional Mariana Zapata no se quedó callada y le respondió sin filtro a sus 'haters': "no me duele"

Por ahora, el influenciador sigue disfrutando de esta nueva etapa en su vida, de su romance con Yaya Muñoz e ignorando los comentarios negativos que puedan seguir haciendo en su contra.

Cabe resaltar que, una de las mujeres trans con la que Yina Calderón lo vinculó salió a desmentir a la empresaria, aclarando que ella nunca sostuvo ninguna relación no siquiera de amistad con José Rodríguez.