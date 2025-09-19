Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata no se quedó callada y le respondió sin filtro a sus 'haters': "no me duele"

A través de una transmisión en vivo, Mariana Zapata dejó clara su posición respecto a las ofensas que recibe en redes sociales.

Mariana Zapata, una de las figuras que ha ido ganando reconocimiento en el panorama digital, nuevamente dio de qué hablar en redes sociales tras estallar contra las personas que constantemente la critican.

¿Qué dijo Mariana Morales sobre las críticas que recibe constantemente?

A través de un en vivo que hizo la influenciadora en su cuenta de TikTok, rompió el silencio y decidió referirse a los comentarios ofensivos con los buscan perjudicarla, puntualmente a un meme que surgió a raíz de su ruptura con Mr Stiven, y su posterior romance con María Julissa, la influenciadora mexicana.

“Ustedes creyendo que yo me estoy sintiendo mal, ¿están bien de la cabeza? No se dan cuenta que a mí eso me da risa”, fueron las contundentes palabras de la creadora de contenido.

Según lo comentó, desde que el meme que fue bautizado como ‘Vea Pues’ y que va acompañado de un particular gesto, se hizo viral, hasta ella misma lo utiliza en sus conversaciones cotidianas, “yo todos los días digo vea pues”.

¿Cuál fue la respuesta de Mariana Zapata a los comentarios ofensivos que recibe frecuentemente?

Ante la ola de mensajes que recibe con los que buscan afectarla, la también empresaria aprovechó esta situación para dejar claro que, contrario a lo que ellos creen, con sus mensajes lo único que logran es hacerla sonar y ser tendencia en redes.

“Háganme viral con lo que ustedes quieran, no hay publicidad mala, con eso les digo todo, para mí mejor, háganlos, utilícenlos y gócenme, que yo también gozo y me entra platica al bolsillo”, agregó.

Así mismo, la joven paisa insistió en que no le duele “en lo absoluto” que continúen haciendo todo tipo de chistes y memes, pues en este punto lo que ha hecho es sacarle el lado positivo, pues de acuerdo con sus declaraciones habría utilizado la mencionada frase para hacer algo en su favor.

Por ahora, la influenciadora y exaspirante de La casa de los famosos Colombia 2025, se mantiene enfocada en sus proyectos personales, pues tal y como lo ha mencionada en varias oportunidades, su foco está en sí misma.

