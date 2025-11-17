La princesa del pop, Britney Spears, vivió una montaña rusa emocional durante las últimas semanas, preocupando a sus fans y al mundo del entretenimiento.

Artículos relacionados Karina García Karina García es la más votada en 'La mansión de Luinny' y deslumbra con sus fotos en un yate

A principios de noviembre, la cantante sorprendió a sus 42 millones de seguidores al desactivar su cuenta de Instagram, después del polémico lanzamiento del libro de su exesposo Kevin Federline, You Thought You Knew. En él se narran episodios familiares y duros de su vida, lo que provocó en Britney una fuerte reacción en redes, mencionando ‘lucro en medio de sus padecimientos’.

Britney Spears regresó a las redes sociales tras el lanzamiento del libro de Kevin Federline

Su ausencia duró cerca de cinco días, pero la cantante no tardó en regresar. El 7 de noviembre, reapareció con un post en el que hablaba sobre la importancia de establecer límites y cuidar su paz mental.

“So much has happened this year, it’s crazy… Get your ballerina, circle and own your boundaries” fue parte de su mensaje metafórico, acompañado de una imagen cargada de simbolismo.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara conmueve al contar lo que vivió con sus perros previo a tener a Emilia

Britney Spears se muestra feliz junto a Kim Kardashian en su última publicación

Pero la gran sorpresa vino un par de días después, cuando Britney compartió un video desde la casa familiar de los Kardashian. El clip, filmado en una cama iluminada en rosa, muestra a Britney junto a Kim y Khloé Kardashian, en lo que fue descrito como una “noche de pijamas”. En el video se les ve compartiendo risas, incluso disfrutando de luna divertida sorpresa junto a Khloé Kardashian.

En su descripción, Britney destacó: “Such a warm, beautiful, kind family… Thank you for allowing me to play with your kids and dinner!!! It was an honor to spend time with you guys!! Happy Holidays.”. El video, compartido tanto por ella como por Kim, resonó con los seguidores, quienes celebraron ver a Britney rodeada de amigas leales y en un ambiente familiar.

Fans de Britney Spears celebraron su amistad con Kim Kardashian

Este emotivo reencuentro no es fortuito. La amistad entre Britney y Kim data de más de dos décadas; en 2021, Kim incluso expresó su apoyo por la difusión del documental Framing Britney Spears, donde aseguró que lo ocurrido a la artista había sido “muy traumático”. La velada reafirma ese vínculo de empatía y solidaridad, en momentos en que la estrella sigue lidiando con el estruendo mediático causado por su exmarido y su actual relación con sus hijos.

Este episodio es más que un encuentro entre famosas: para Britney simboliza un paso significativo en su recuperación emocional, respaldada por amistades auténticas. Reaparecer tras una retirada motivada por situaciones familiares y hacerlo de la mano de personas cercanas no solo marca un capítulo más en su vida, sino también una celebración genuina de su libertad y su bienestar.