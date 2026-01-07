Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara reveló la complicación médica que tuvo durante su parto

Paola Jara reveló que su parto fue por cesárea y explicó la razón médica por la que se tomó esta decisión.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara rompe el silencio y revela la complicación que marcó su parto
Paola Jara rompe el silencio y revela la complicación que marcó su parto. (Foto AFP: Jason Koerner | Freepik).

La reconocida cantante de música popular Paola Jara compartió con sus cientos de seguidores nuevo detalles relacionados a su etapa como madre primeriza en donde confesó que su parto había sido por cesárea por una complicación médica.

¿Cuál fue la complicación médica que tuvo Paola Jara en su parto?

Paola Jara retomó sus redes sociales con una llamativa dinámica de preguntas y respuestas a través de Instagram para ponerse al día con sus millones de seguidores. En medio de la interacción, la artista reveló un detalle sobre su parto que llamó la atención de los internautas.

Paola Jara confesó por qué su parto terminó en una cesárea
Paola Jara confesó por qué su parto terminó en una cesárea. (Foto Canal RCN).

Según explicó la cantante, Emilia nació por cesárea debido a una complicación médica que se presentó a último momento. Paola Jara contó que su hija nunca adoptó la posición adecuada para un parto natural, razón por la cual los médicos optaron por practicarle una cesárea, priorizando el bienestar tanto de la artista como de la bebé.

No obstante, la cantante hizo un llamado a la tranquilidad al asegurar que, pese a la cesárea, todo salió bien y ambas se encuentran en perfecto estado de salud.

“Por cesárea, porque estaba súper feliz sentada. Nunca dio la vuelta y fue cesárea, pero me fue muy bien, gracias a Dios”, expresó Paola Jara por medio de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

¿Cuándo nació Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Vale la pena recordar que Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron el nacimiento de su primera hija juntos el pasado 19 de noviembre, un día después de que la menor llegara a este mundo, por lo que actualmente la pequeña estaría próxima a cumplir dos meses de vida.

Hasta el momento la identidad de la menor se ha mantenido oculta, pues la pareja no ha decidido mostrar su rostro a la opinión pública, generando gran expectativa entre sus seguidores que han estado al tanto de cada uno de sus movimientos en redes sociales.

La inesperada complicación médica que Paola Jara confesó haber sufrido al dar a luz
La inesperada complicación médica que Paola Jara confesó haber sufrido al dar a luz. (Foto Canal RCN).
