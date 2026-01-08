Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón aclaró rumores con el Agropecuario y criticó a Aida Victoria Merlano: “Super migajera”

Juliana Calderón desmintió rumores sobre el Agropecuario y sorprendió con fuertes palabras contra Aida Victoria Merlano.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juliana Calderón critica a Aida Victoria Merlano.
Juliana Calderón critica a Aida Victoria Merlano por su encuentro con Westcol. (Fotos Canal RCN)

La hermana de Yina Calderón, Juliana Calderón, no se quedó callada sobre el encuentro de Yina con el Agropecuario Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano.

Juliana Calderón aclara los rumores.
Juliana Calderón aclara los rumores con el Agropecuario. (Fotos Canal RCN)

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el encuentro de su hermana Yina con el Agropecuario?

Juliana se expresó en sus redes sociales y dejó claro que le causa gracia cómo los internautas aseguran que Yina le “quitó” a Juan David.

Explicó que ella solo mantiene una amistad con el Agropecuario y nada más, y que, aunque había sido invitada a ese paseo, no pudo asistir porque se encuentra de visita y vacaciones en el Huila.

En medio de sus declaraciones, Juliana también lanzó un comentario que avivó aún más la polémica.

La abogada dijo que Yina y el Agropecuario se van a casar solamente para que las personas sigan llorando, criticando y sufriendo.

“Yo nunca he tenido nada con él, jamás”, expresó Juliana Calderón en su publicación.

¿Cuál es la opinión de Juliana Calderón sobre el encuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol?

Asimismo, Juliana arremetió contra Aida Victoria Merlano y criticó su participación en el stream de Westcol.

Según ella, la creadora de contenido habla constantemente de amor propio, pero no lo practica.

Y considera que Aida fue a ese en vivo a “recoger migajas” y que terminó exponiendo y perjudicando su dignidad.

Para Juliana, la actitud de Aida fue sumisa, al punto de compararla con un “perro faldero” que acepta todo lo que se le dice.

Además, juzgó el libro que Aida publicó, afirmando que está lleno de mentiras y que intenta mostrar una mujer que, en su opinión, no existe.

Otro de los puntos que abordó Juliana fue el tema del hijo de Aida, Emiliano. Según su versión, Aida mintió en el stream cuando dio las razones por las que no demandó a Juan David Tejada por mostrar el rostro del niño.

Juliana asegura que la verdadera razón por la que Aida muestra a su bebé es por un contrato millonario que firmó con la imagen del pequeño.

Por eso, no entiende por qué le pone problemas al Agropecuario cuando él comparte fotos de su hijo, si ella estaría obteniendo beneficios económicos por ambos lados.

Juliana Calderón opina sobre el encuentro entre Yina y el Agropecuario.
Juliana Calderón habló sobre el junte de Yina con Juan David Tejada. (Fotos Canal RCN)
