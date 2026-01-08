Uno de “los 100 rostros más hermosos del mundo” es colombiano ¿Quién es?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Colombia vuelve a destacar en el mundo de la belleza luego de que la modelo antioqueña Sara Orrego fuera incluida en el ranking global.

Sara Orrego fue elegida entre los 100 rostros más hermosos del planeta.
Sara Orrego fue elegida entre los 100 rostros más hermosos del planeta.

Sara Orrego volvió a brillar en uno de los listados internacionales más comentados del año, cada año, el ranking de “Los 100 rostros más hermosos del mundo” genera expectativa global.

En la edición más reciente, Sara logró abrirse paso entre celebridades internacionales ya posicionadas, convirtiéndose en motivo de orgullo nacional.

Este listado anual es elaborado a partir de una revisión minuciosa de miles de perfiles femeninos alrededor del planeta, actrices, cantantes, modelos e influencers compiten en una selección que va más allá de la belleza física.

Sara Orrego fue elegida entre los 100 rostros más hermosos del planeta.

Elementos como la armonía facial, la presencia mediática, la autenticidad y la manera de conectar con las audiencias tienen un peso determinante en la decisión final.

Figurar en este ranking no solo implica reconocimiento visual, sino también validación internacional del trabajo, la constancia y la proyección de cada mujer seleccionada.

La representante colombiana en esta edición es Sara Orrego, modelo nacida en Medellín, Antioquia, quien alcanzó el puesto número 32 entre las 100 mujeres elegidas.

Su inclusión la ubicó junto a figuras reconocidas del entretenimiento mundial, demostrando que su impacto trasciende fronteras.

La modelo colombiana cuenta con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram.

Sara Orrego nació en 1997 y actualmente tiene 28 años, aunque inició estudios universitarios en áreas como contabilidad e ingeniería financiera, su camino profesional tomó un rumbo diferente cuando el modelaje y la creación de contenido se convirtieron en su eje principal.

Gran parte de su crecimiento se ha dado a través de las redes sociales, especialmente Instagram y TikTok, donde suma más de 2,5 millones de seguidores. Allí comparte contenido relacionado con moda, belleza y estilo de vida, logrando una conexión directa y constante con su audiencia.

 

Además, Sara ha participado en videos musicales de artistas urbanos reconocidos, lo que amplió su visibilidad en otros mercados y públicos.

Aunque su nombre aún no tiene una presencia masiva en los medios tradicionales, su impacto digital y su reciente reconocimiento internacional la proyectan como una figura en ascenso dentro de la industria.

La inclusión de Sara Orrego en este ranking reafirma que la belleza colombiana no solo destaca por su apariencia, sino también por su carácter, autenticidad y capacidad de conectar con el mundo.

