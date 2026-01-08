Maleja Restrepo reveló el particular inconveniente que enfrenta en las mañanas: "Problemas a las 5 am"

La presentadora Maleja Restrepo causó risa al mostrar cuál es el particular problema al que se enfrenta todas las mañanas.

Maleja Restrepo reveló cuál es el percance que enfrenta en las mañanas en su casa. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es el problema que vive Maleja Restrepo en las mañanas?

Maleja reveló mediante sus cuentas oficiales que todas las mañanas vive una lucha porque no encuentra la tapa correcta para los recipientes donde guarda la comida.

En el video se le puede ver agarrando un pan del recipiente, pero a la hora de ponerle la tapa no encaja.

Maleja muestra un cajón donde tiene muchas tapas y le toca casi que probar y adivinar cuál es la correcta y correspondiente del recipiente.

La explicación de Maleja y su frustración por no dar con la tapa correcta generaron muchas reacciones; además, Maleja se resigna en el segundo intento riéndose.

“Mis mejores problemas a las 5 am”, escribió Maleja Restrepo.

Por otra parte, a pesar de estar de vacaciones en su finca, Maleja y su pareja Tatán Mejía no se han desconectado del todo de su comunidad digital, y han estado publicando historias cargadas de humor.

¿Cómo fue la broma que le jugaron Macarena y Maleja Restrepo a su mamá?

Incluso Maleja ayudó a su hija Macarena a jugarle una broma a su mamá escondiéndole el espejo que llevó al paseo.

Lo que más emocionó a los internautas fueron las palabras de Macarena diciendo que la broma se debía a que quería darle una lección a su abuela, porque los espejos están prohibidos en la finca debido a que en esos espacios familiares no importa cómo se vean, sino cómo se sientan.

Al final le devolvieron el espejo a Yaya, abuela de Macarena y madre de Maleja, en una dinámica de dar regalos sorpresa.

Asimismo, Macarena ha comenzado a ganar protagonismo en redes sociales al compartir sus propias ocurrencias y juegos y sus papás siempre la acompañan y la apoyan, celebrando su creatividad.

Esa complicidad familiar se refleja en cada publicación, donde el humor y la unión son los protagonistas.

Mientras Maleja sigue ganando seguidores por su capacidad de reírse de sí misma y de mostrar la vida cotidiana sin pretensiones.