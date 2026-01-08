Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Maleja Restrepo reveló el particular inconveniente que enfrenta en las mañanas: "Problemas a las 5 am"

Maleja Restrepo compartió con sus seguidores el particular inconveniente de su rutina matutina durante sus vacaciones.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Maleja Restrepo causó risas en redes.
Maleja Restrepo causó risas en redes con su particular problema en las mañanas. (Foto Canal RCN)

La presentadora Maleja Restrepo causó risa al mostrar cuál es el particular problema al que se enfrenta todas las mañanas.

Maleja Restrepo reveló cuál es el percance que enfrenta en las mañanas.
Maleja Restrepo reveló cuál es el percance que enfrenta en las mañanas en su casa. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál es el problema que vive Maleja Restrepo en las mañanas?

Maleja reveló mediante sus cuentas oficiales que todas las mañanas vive una lucha porque no encuentra la tapa correcta para los recipientes donde guarda la comida.

En el video se le puede ver agarrando un pan del recipiente, pero a la hora de ponerle la tapa no encaja.

Artículos relacionados

Maleja muestra un cajón donde tiene muchas tapas y le toca casi que probar y adivinar cuál es la correcta y correspondiente del recipiente.

La explicación de Maleja y su frustración por no dar con la tapa correcta generaron muchas reacciones; además, Maleja se resigna en el segundo intento riéndose.

“Mis mejores problemas a las 5 am”, escribió Maleja Restrepo.

Por otra parte, a pesar de estar de vacaciones en su finca, Maleja y su pareja Tatán Mejía no se han desconectado del todo de su comunidad digital, y han estado publicando historias cargadas de humor.

¿Cómo fue la broma que le jugaron Macarena y Maleja Restrepo a su mamá?

Incluso Maleja ayudó a su hija Macarena a jugarle una broma a su mamá escondiéndole el espejo que llevó al paseo.

Lo que más emocionó a los internautas fueron las palabras de Macarena diciendo que la broma se debía a que quería darle una lección a su abuela, porque los espejos están prohibidos en la finca debido a que en esos espacios familiares no importa cómo se vean, sino cómo se sientan.

Al final le devolvieron el espejo a Yaya, abuela de Macarena y madre de Maleja, en una dinámica de dar regalos sorpresa.

Asimismo, Macarena ha comenzado a ganar protagonismo en redes sociales al compartir sus propias ocurrencias y juegos y sus papás siempre la acompañan y la apoyan, celebrando su creatividad.

Artículos relacionados

Esa complicidad familiar se refleja en cada publicación, donde el humor y la unión son los protagonistas.

Mientras Maleja sigue ganando seguidores por su capacidad de reírse de sí misma y de mostrar la vida cotidiana sin pretensiones.

Maleja Restrepo no encuentra la tapa de los portacomidas.
Maleja Restrepo muestra su frustración por no encontrar las tapas de los recipientes para guardar comidas. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sara Orrego fue elegida entre los 100 rostros más hermosos del planeta. Influencers

Uno de “los 100 rostros más hermosos del mundo” es colombiano ¿Quién es?

Colombia vuelve a destacar en el mundo de la belleza luego de que la modelo antioqueña Sara Orrego fuera incluida en el ranking global.

Yina Calderón vuelve a encender rumores con el Agropecuario Yina Calderón

Yina Calderón confirmaría posible romance con el Agropecuario: “yo ya soy una agropecuaria”

Yina Calderón aviva rumores de su supuesto romance con el Agropecuario, tras revelar que ya es “toda una agropecuaria”.

Deportista demanda a su exesposa por declaraciones sobre "su tamaño" Talento internacional

Deportista demanda a su exesposa por declaraciones sobre "su tamaño" que habrían causado el divorcio

Un exjugador de la NFL demandó a su exesposa tras sus revelaciones sobre “su tamaño”, que habrían influido en su divorcio.

Lo más superlike

Los meses y reacciones que desata Valentino Lázaro tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Los memes y reacciones que desata Valentino Lázaro tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia

La confirmación de Valentino Lázaro a La casa de los famosos Colombia causó gran revuelo en redes y lluvia de comentarios.

Dormir más de nueve horas al día se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Salud

Dormir más de 9 horas puede aumentar el riesgo de mortalidad, según expertos

Murió una joven streamer y reveló su último deseo antes de fallecer Talento internacional

Murió una joven streamer y reveló su último deseo antes de fallecer: “Quiero ser un árbol”

Yeison Jiménez llamó la atención tras un gesto hacia una artista callejera Yeison Jiménez

EN VIDEO: Yeison Jiménez sorprendió con inesperado gesto hacia una artista callejera de Manizales

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda