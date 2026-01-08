Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro rompe el silencio tras ser confirmado en La casa de los famosos Colombia 3

Valentino Lázaro ha dado sus primeras declaraciones tras ser confirmado como habitante para La casa de los famosos Colombia 3.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Valentino Lázaro sorprendió a muchos de sus haters con su confirmación para La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Valentino Lázaro, el reciente habitante confirmado para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, ha roto su silencio para dar sus primeras declaraciones y referirse a todos sus haters.

¿Qué declaraciones ha dado Valentino Lázaro tras ser confirmado habitante de La casa de los famosos Colombia 3?

Una sorpresa se han llevado los colombianos, luego de que El Jefe confirmara en la rueda de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones del Canal RCN, que el creador de contenido, Valentino Lázaro, sería el habitante número 23 en ingresar a su casa el próximo lunes 12 de enero.

Valentino Lázaro, influencer y bailarín colombiano
Valentino Lázaro lanzó sus primeras pullas tras ser confirmado para La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Ante esto, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, hosts de esta "novela de la vida real", entrevistaron durante la rueda de prensa al bailarín para preguntarle si creía que muchos habían quedado congelados ante su anuncio, a lo que él respondió que tanto él como sus compañeros iban a darla toda, pero que su cara allí será el de hacer "bochinche".

Asimismo, dejó ver que muchos de sus haters le hicieron saber que no lo querían ver dentro del reality del Canal RCN y que aunque los rumores de su ingreso fueron una incertidumbre, supo jugar y reconoció que "le tiró hate" a varios habitantes ya confirmados e incluso de temporadas pasadas, para que hablaran de él.

Yo sé a quién le tire, qué hice, cuándo responder y cuándo dejar de tirar para que los mismos participantes e incluso los de antes me metieran así me odiaran. Cayeron supero redondos, qué pesar", concluyó.

¿Cómo reaccionaron en redes a las declaraciones de Valentino Lázaro tras confirmarse su ingreso a La casa de los famosos Colombia 3?

Muchos usuarios acudieron al video publicado por La Mega para expresar su total apoyo al tiktoker, asegurando que su participación sería explosiva.

Otros, en cambio, aunque no celebraron su confirmación, reconocieron su experiencia en realities y expresaron que esperan que el creador de contenido aporte buen contenido al programa.

Valentino Lázaro, influencer y bailarín colombiano
Valentino Lázaro ha recibido el apoyo de varios usuarios tras su confirmación para La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

¿Quién es Valentino Lázaro?

Valentino Lázaro es un creador de contenido digital que comenzó a ganar visibilidad en TikTok, plataforma en la que se dio a conocer principalmente por sus videos de baile.

Con el tiempo, amplió su presencia en redes al compartir contenidos relacionados con estilo de vida, moda y bienestar emocional, lo que le permitió conectar con una audiencia diversa.

Además de su talento artístico, Valentino ha llamado la atención por expresar abiertamente sus puntos de vista, lo que lo ha convertido en un personaje que genera debate en el entorno digital.

Sus opiniones han despertado tanto apoyo como críticas, consolidándolo como una figura que no pasa desapercibida dentro del mundo de los influencers.

