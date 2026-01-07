Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famosos y celebridades

Carla Giraldo sorprendió al revelar su sorprendente figura en la playa

La presentadora de La casa de los famosos Colombia 2026, Carla Giraldo, presumió su gran figura en la playa.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Carla Giraldo sorprende en redes con foto tomada por su novio
Así es la foto de Carla Giraldo que está dando de qué hablar en redes. (Foto: Canal RCN)

La reconocida actriz y presentadora, Carla Giraldo, generó conversación en redes sociales al compartir en sus historias de Instagram, una emocionante foto que le tomó su novio.

En la publicación hecha por Roberto Asis, novio de la presentadora de La casa de los famosos Colombia, una foto de Giraldo se robó toda la atención, pues confirma la complicidad que se tiene la pareja.

¿Cuál es la foto de Carla Giraldo que está llamando la atención en redes?

A través de un carrusel de fotos publicadas por Roberto en su cuenta oficial de Instagram, el hombre quiso presumir la novia preciosa que tiene, por eso, posteó su mejor foto.

Carla Giraldo se roba las miradas con foto desde la playa
Carla Giraldo sorprende en redes con foto tomada por su novio. (Foto: Canal RCN)

En la imagen, se ve a la presentadora de espalda en un balcón frente al mar, en ella, se le nota su apreciada silueta en un traje para playa. La pose de Giraldo resaltas lo hermosa que es.

¿Carla Giraldo ya está lista para volver a La casa de los famosos Colombia 2026?

Mientras ella presume sus merecidas vacaciones en la playa junto a su novio, la presentadora, Carla Giraldo, recarga energía para volver este lunes 12 de enero a la pantalla del Canal RCN.

Pues en esta fecha se estrena la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, en donde ella junto a Marcelo Cezán, repiten la dupla que acompañará a los colombianos en las galas emitidas en la noche.

En esta tercera temporada, los presentadores regresan recargados y con mucha emoción, precisamente, la edición 2026 promete mucho con la participación de figuras publicas bastante comentadas en redes sociales.

¿Qué ha dicho Carla Giraldo por su regreso a La casa de los famosos Colombia 2026?

Desde que se conoció el regreso de La casa de los famosos Colombia 2026, Carla se ha mostrado muy emocionada, ya que ella considera que el programa es su casa y ella lo ha dejado clara en repetidas ocasiones.

Carla Giraldo posa desde la playa y conquista a sus seguidores
Carla Giraldo se roba las miradas con foto desde la playa. (Foto: Canal RCN)

Por ahora, con mucha emoción, Giraldo ha compartido momentos relevantes como la fecha de estreno, los participantes confirmados y muchos detalles sobre lo que será la tercera temporada de la casa más famosa de Colombia.

El conteo regresivo para su estreno empezó desde ya y quedan pocos días para que e el reality de la vida en vivo vuelva a sacudir la televisión.

