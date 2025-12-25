Valentino Lázaro tendría nuevo novio tras curiosa revelación que hizo en sus redes: ¿cuál?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro divide opiniones en redes tras compartir romántica foto junto a un hombre quien sería su novio.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál es el detalle en el que se rumora que Valentino Lázaro tiene novio? | Foto: Canal RCN y Freepik.

En los últimos meses, Valentino Lázaro se ha convertido en uno de los creadores de contenido digital más destacados del país al compartir varios acontecimientos de su vida y por algunos de sus polémicos comentarios.

Además, Valentino no solo se ha destacado por ser un reconocido influenciador, sino que también por ser uno de los panelistas de un programa digital llamado: ‘Tamo en vivo’, en el que ha tenido una importante participación junto a Dímelo King y Yaya Muñoz.

¿Cuál es la publicación en la que internautas suponen que Valentino tiene nuevo novio?

Es clave mencionar que Valentino Lázaro suele compartir varias anécdotas en sus redes sociales acerca de todo lo que hace en su vida cotidiana para mantener a sus seguidores informados de su vida.

Este detalle genera suposiciones acerca de la vida amorosa de Valentino Lázaro. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, el influenciador ha acaparado la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales al compartir una especial fotografía en sus historias mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que expresó las siguientes palabras: “el VS de novios”.

Sin duda, las palabras de Valentino han generado múltiples opiniones a través de las plataformas oficiales, pues, aunque oficialmente no lo ha confirmado, se evidencia según varias fotografías que han compartido que hay una química especial entre él y David Montoya.

Desde luego, Valentino anunció a través de sus redes sociales que disfrutó de un especial momento junto a su mejor amiga Cara, exnovia del cantante Beéle, durante la celebración de Navidad junto a su familia, novio e hijos.

¿Qué proyectos tiene Valentino Lázaro en la actualidad? | Foto: Canal RCN

¿Cuál es la razón por la que Valentino Lázaro ha adquirido un importante reconocimiento en redes sociales?

Cabe destacar que Valentino Lázaro ha tenido un importante reconocimiento en redes sociales al convertirse en uno de los creadores con gran influencia del país desde hace varios años.

Así también, varios de sus seguidores lo han admirado por sus múltiples habilidades como en la danza, la creación de contenido digital y su gran participación en ‘Tamo en vivo’, en el que comparte varios detalles acerca de los sucesos que ocurre en la cotidianeidad de varias figuras que hacen parte del entretenimiento.

