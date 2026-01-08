Los memes y reacciones que desata Valentino Lázaro tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia
La confirmación de Valentino Lázaro a La casa de los famosos Colombia causó gran revuelo en redes y lluvia de comentarios.
En la mañana de este jueves 8 de enero, se confirmó el ingreso de Valentino Lázaro para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Sin duda, la noticia ha causado gran conmoción por parte de los internautas y celebridades que hacen parte del entretenimiento, quienes se han pronunciado acerca del ingreso del reconocido creador de contenido y bailarín a la casa más famosa del país.
¿Qué dijo Valentino Lázaro acerca del su ingreso confirmado por El Jefe a La casa de los famosos Colombia?
Cabe destacar que la noticia ha causado gran conmoción por parte de los internautas, quienes han expresado múltiples comentarios mediante las redes sociales acerca de su ingreso tras la noticia confirmada por parte del Jefe.
Recientemente, Valentino Lázaro compartió su opinión tras el post compartido en las cuentas oficiales del Canal RCN en Instagram, en la que se dio la cordial bienvenida a La casa de los famosos Colombia.
Así que, el influenciador no dudó en compartir su reacción tras revelarse la noticia en que hará parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, expresando las siguientes palabras:
“Qué pereza la piedra pomezxz, hay que sacarlo de primera jaja”, agregó Valentino Lázaro en los comentarios de la publicación.
Desde luego, la noticia ha generado múltiples comentarios por parte de los navegantes, quienes se han sorprendido con la inesperada noticia del influenciador colombiano, quien se ha destacado por su polémica personalidad.
¿Qué celebridades han compartido su reacción tras el ingreso de Valentino Lázaro al reality?
Varias figuras que hacen parte del entretenimiento han compartido su reacción tras el ingreso de Valentino Lázaro a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.
Por un lado, celebridades como Koral Costa, Dimelo King, Alexa Torrex, una de las participantes del programa, Kim Zuluaga y Valeria Giraldo han expresado su perspectiva con los siguientes comentarios:
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
“El chisme estará bueno”, “Lo vas a hacer muy bien, con toda”, “Me encanta. Esto está bueno”, "Ya tienen otro cansón para fijarse", “Qué buena noticia, con toda”, “Tu llegada a la casa era el ingrediente que le faltaba. Te irá muy bien”, “Tu llegada a la casa, de seguro, generará varios comentarios”, agregaron varias celebridades e internautas.