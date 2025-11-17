Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García es la más votada en 'La mansión de Luinny' y deslumbra con sus fotos en un yate

Karina García se ha ganado el corazón del público de 'La mansión de Luinny', quienes resaltaron su belleza en su publicación disfrutando con sus compañeros en un yate.

Nayla Urrego Solano
Seguidores de Karina García admiraron la belleza de la antioqueña gracias a sus fotos dando un paseo en Yate con sus compañeros de "La mansión de Luinny". (Foto del Canal RCN)

Desde su participación en La casa de los famosos Colombia, Karina García se ha ganado la admiración de varios de sus seguidores por su personalidad y forma de ser. Ahora, que participa en un nuevo reality, la realidad no ha cambiado para la antioqueña.

Recientemente, se conoció de Karina García, se ha consolidado como la participante más votada de 'La mansión de Luinny', el reality dominicano producido por Luinny Corporán, donde su carisma y fortaleza en cámara han conquistado al público. Según datos de Exa FM, Karina ha alcanzado los puntos suficientes para ser la favorita, superando a figuras como Ana y Chelsy.

Karina García enamoró a sus fans con su reciente publicación en República Dominicana

Pero no todo se vive tras las cámaras. Karina llevó su experiencia a Instagram, donde recientemente compartió imágenes de su paso por las playas de República Dominicana, gracias a un paseo en yate patrocinado por 'La mansión de Luinny'.

 

En su publicación, se le ve disfrutando con espontaneidad y estilo, lo que generó una ola de comentarios halagadores. Fans resaltaron su belleza, vibra y conexión con sus compañeros de reality, dejando claro que es una de las favoritas:

“La reina de la mansión”, “¡DESPAMPANANTE!”, “La cuerpa Kary ❤️, firmes e indomables aquí seguimos”, “Estas fotos están brutales”

Karina García se consolida como la favorita de 'La mansión de Luinny'

Karina García, de 34 años, pasó de ser una reconocida creadora de contenido y ex-participante de La Casa de los Famosos Colombia, a convertirse en una figura destacada de 'La mansión de Luinny'. Su paso estratégico, su forma de ser y su imagen fuerte, han reforzado un perfil que ya trasciende fronteras.

Con su enfoque en el desarrollo personal y una postura firme frente al espectáculo, Karina se perfila como una de las favoritas del público. Su paso en 'La mansión de Luinny' no sólo demuestra su popularidad, sino también su habilidad para conectar en pantalla y redes, marcando un hito que, sin duda, dará de qué hablar entre sus fans y el mundo digital escenario donde ha marcado su huella con más de 5 millones de seguidores en Instagram, quienes reafirma su admiración por la bella antioqueña.

