Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer

Joven creadora de contenido enfrenta cáncer metastásico y solicita ayuda para acceder a tratamiento urgente en el exterior.

Claudia Jaramillo Martínez
Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer. (Foto IA)

Una joven actriz y creadora de contenido colombiana atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Luego de recibir un diagnóstico oncológico y enfrentarse a un avance rápido de la enfermedad, decidió acudir a sus seguidores para pedir apoyo económico y emocional con el fin de continuar un tratamiento urgente en el exterior.

Su caso ha generado gran solidaridad en redes sociales, donde amigos, colegas del medio artístico y usuarios anónimos se han sumado a la causa para respaldarla en su lucha por la vida.

¿Quién es la influencer que está pidiendo ayuda?

Se trata de Catalina Fernández Gómez, una artista caleña de 24 años, actriz y creadora de contenido, que reveló públicamente que padece cáncer metastásico en la columna vertebral. La joven explicó que necesita viajar a Argentina para recibir un tratamiento especializado y urgente que podría frenar el avance de la enfermedad.

Según relató, la historia comenzó el 23 de marzo de 2023, cuando recibió su diagnóstico. Al principio no presentaba síntomas alarmantes, más allá de dolores de cabeza ocasionales que, con el paso del tiempo, se volvieron frecuentes.

En un inicio, la situación no parecía grave. Incluso algunos médicos descartaron complicaciones mayores. Sin embargo, la insistencia de su madre —quien es fisioterapeuta— fue clave para avanzar en el proceso.

Catalina recordó que acudieron a un neurólogo particular, quien decidió ordenar estudios más profundos, aunque a simple vista ella parecía estar en buen estado.

El examen especializado reveló finalmente una masa de 4 centímetros en el hemisferio derecho del cerebro, lo que confirmó la presencia de un tumor.

“Realizaron cirugía, con la creencia de que el tumor era benigno, porque nunca presenté síntomas. Siempre era un dolor de cabeza que venía y se iba, pero era muy esporádico y cuando realizaba alguna fuerza”, relató.

Catalina Fernández Gómez padece cáncer metastásico en la columna vertebral.
Catalina Fernández Gómez padece cáncer metastásico en la columna vertebral. (Foto IA)

¿Por qué necesita este tratamiento urgente?

Con el paso de los meses, la enfermedad avanzó y se volvió metastásica, comprometiendo la columna vertebral. Por eso, Catalina debe someterse a un tratamiento especializado que tiene un costo muy elevado.

“Tengo que empezar lo más pronto posible. No quiero perder mi movilidad ni que mi vida esté en riesgo”, afirmó, destacando la urgencia del procedimiento.

El tratamiento debe realizarse en Argentina, donde se encuentra el especialista que puede atender su caso. El costo supera los 250 millones de pesos, cifra imposible de cubrir por sí sola.

Catalina ha convertido su experiencia en un mensaje de fuerza y esperanza. Asegura que quiere seguir viviendo, cumplir sueños y continuar formando su camino artístico.

“Quiero seguir viviendo. Tengo sueños por cumplir y muchas ganas de crecer como persona”, comentó.

La creadora de contenido compartió en sus redes las cuentas donde está recibiendo las donaciones.

Catalina Fernández pide donaciones para costear el tratamiento
Catalina Fernández pide donaciones para costear el tratamiento de casi 250 millones de pesos. (Foto IA)
