Confirman la causa de muerte del actor James Ransone, estrella de The Wire

El mundo del cine y la televisión continúa despidiendo a una de sus figuras más recordadas.

El actor estadounidense James Ransone, ampliamente reconocido por su participación en importantes producciones de Hollywood, falleció el 19 de diciembre a los 46 años en Los Ángeles.

Durante días se habló de las circunstancias que rodearon su partida, pero solo recientemente se confirmó oficialmente qué ocurrió.

¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone?

El actor James Ransone, conocido por dar vida a Chester “Ziggy” Sobotka en la segunda temporada de The Wire, murió el 19 de diciembre en Los Ángeles a los 46 años.

De acuerdo con los registros de la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles, la causa de su fallecimiento fue catalogada como una muerte de origen autoinfligido, conclusión que ahora se encuentra oficialmente establecida en el certificado correspondiente.

Aunque desde el inicio se habían manejado versiones relacionadas con situaciones personales que atravesaba el actor, la confirmación se produjo días después a través de documentos oficiales.

La noticia generó tristeza entre los seguidores de su carrera y abrió un espacio de duelo público alrededor de su figura.

La causa de su fallecimiento fue catalogada como una muerte de origen autoinfligido. (Foto IA)

¿Quién era James Ransone y en qué producciones participó?

James Ransone desarrolló una sólida carrera artística tanto en cine como en televisión. Participó en cerca de 80 producciones, destacándose por papeles que se volvieron icónicos para los fanáticos de las series.

Uno de los personajes que lo lanzó al reconocimiento mundial fue Chester “Ziggy” Sobotka en la segunda temporada de “The Wire”, emitida en 2003. Su versatilidad lo llevó también a aparecer en reconocidas series como:

CSI: Crime Scene Investigation

Law & Order

Hawaii Five-0

Generation Kill

SEAL Team

Poker Face (temporada 2)

En cine brilló con participaciones en:

It: Chapter Two

Sinister y su secuela

The Black Phone y The Black Phone 2

Su presencia en pantalla se caracterizó por papeles intensos y complejos, que le valieron el respeto de compañeros y directores.

James Ransone desarrolló una sólida carrera en cine y televisión. (Foto Ilya S. Savenok / AFP)

¿Qué dijeron su esposa y sus amigos más cercanos?

Días después de conocerse la noticia, su esposa, Jamie McPhee, compartió un mensaje profundamente emotivo en Instagram junto a una fotografía de ambos:

“Te dije que te he amado 1000 veces antes y sé que te amaré de nuevo. Me dijiste que necesito ser más como tú y que tú necesitas ser más como yo, y tenías toda la razón. Gracias por darme los mayores regalos: tú, Jack y Violet. Somos para siempre”, escribió su esposa.

El homenaje rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y amor hacia la familia.

Figuras del entretenimiento también se pronunciaron. Channing Tatum, con quien trabajó en The Son of No One (2011), le dedicó un emotivo mensaje: “Te amo PJ, te veré en la próxima”. Por su parte, Natasha Lyonne, quien compartió escena con él en Poker Face, escribió palabras de amor y gratitud, destacando su brillo y su presencia.

Otras celebridades como Joshua Peck, Barbara Crampton, Julia Fox, Lou Taylor también dejaron sus mensajes de apoyo.

Amigos cercanos crearon una página de recaudación en línea para apoyar a la familia del actor. Allí lo describieron como un hombre magnético, brillante y extraordinario padre, resaltando que sus hijos y su hogar eran el centro de su vida.

La campaña reúne fotografías familiares y recuerdos que reflejan su faceta más privada lejos de las cámaras.