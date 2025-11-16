Yina Calderón no midió distancias y buscó a Karina García en 'La mansión de Luinny': esto sucedió

Yina Calderón se puso a buscar a Karina García en el reality de La mansión de Luinny. Después de que los participantes tuvieron un día en yate, la empresaria de fajas se acercó a la modelo, ambas son examigas.

¿Cómo Yina Calderón buscó a Karina García en 'La mansión de Luinny'?

Yina Calderón había comunicado que iba a beber en el yate, así que los tragos hicieron efecto en la polémica influenciadora. Al volver a La mansión de Luinny, empezó a buscar a Karina para entablar alguna comunicación, pero la modelo la ignoró.

De hecho, la empresaria de fajas le ofreció un trago a la paisa, quien no se lo aceptó. Todos los seguidores de las colombianas hicieron una recopilación de los momentos en los que Yina buscó a Karina.

Yina Calderón intentó acercarse a Karina García | Foto del Canal RCN.

Por ejemplo, la empresaria tomó de la mano a la modelo y hasta quería que bailaran juntas, pero los gestos de García eran de poca aceptación y se alejaba. Asimismo, Yina miraba a su examiga mientras bailaba, denotando buenos gestos.

Artículos relacionados Karol G Con esta foto, hermana de Karol G habría confirmado el fin de la relación de la artista y Feid

Aunque lo intentó, quedó claro que Karina no quiere entablar ningún tipo de vínculo con Yina, únicamente el hecho de que ambas están en el mismo reality de República Dominicana y nada más.

¿Por qué Yina Calderón y Karina García terminaron su amistad?

Es preciso recordar que Yina Calderón y Karina García dejaron de ser amigas en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, del Canal RCN.

Lo que ocurrió fue que de un momento para el otro la empresaria se fue en contra de la modelo, tratándola mal y convirtiéndose en una "villana", así mismo lo dijo Yina Calderón.

Sin embargo, más allá de las malas palabras y demás, hubo una situación que lo cambió todo, ya que Yina traicionó a Karina, decidiendo ponerla en riesgo de eliminación, en vez de otras personas.

Yina Calderón se sinceró en 'La mansión de Luinny': así le causó daño a Karina García | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados La casa de los famosos Ola de reacciones por elección de Luisa Cortina como habitante de La casa de los famosos Colombia 3

A partir de ello, cada una siguió su camino, solo que la modelo se mostró mayormente afectada porque ella no habló mal de sus examiga en La casa de los famosos Colombia 2025.