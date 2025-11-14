La hija de Karina García aparece en video con atuendo que divide opiniones, ¿qué se puso?

Aparte de Karina García, su hija también es una sensación en redes sociales. Se trata de Isabella Vargas, de quien dice que es idéntica a la modelo antioqueña y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

Karina García no se encuentra en Colombia, pues arribó a República Dominicana para participar en el reality que se llama La mansión de Luinny. Entre tanto, su hija Isabella se encuentra en casa y no desaprovecha el interés que produce en redes sociales.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la actuación! Falleció reconocido actor quien dejó importante legado en varias producciones

¿Cuál es el atuendo de Isabella Vargas, hija de Karina García, que dividió opiniones?

Mediante una historia en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la hija de Karina García derrochó belleza y a los internautas les fue imposible no compararla con la influencer paisa.

Isabella Vargas, hija de Karina García, es activa en redes sociales | Foto del Canal RCN.

Isabella Vargas apareció frente a la pantalla de su teléfono celular y se grabó interpretando una canción, saludando a sus seguidores.

Ante esto, los comentarios no se hicieron esperar. Aunque la mayoría de puntos de vista son halagos, también hay quienes tachan a la joven por aparecer de esta manera a sus 18 años.

En efecto, para algunos, Isabella es hermosa en todos los sentidos, pero para otros debería comportarse.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se retira de 'La mansión de Luinny': esto fue lo que pasó con la empresaria

Sea lo que sea, lo cierto es que la joven acapara las miradas. Este es el más reciente video que compartió:

¿Isabella Vargas está apoyando a Karina García en 'La mansión de Luinny'?

Isabella Vargas fue cuestionada en torno a por qué no estaba apoyando a Karina García mientras se encontraba en La mansión de Luinny.

Días atrás, la joven decidió romper el silencio y remarcó que no entiende por qué dicen que ella no está apoyando a su mamá, pero aceptó que a diferencia de La casa de los famosos Colombia, en este reality de República Dominicana ha estado menos activa en redes sociales.

Karina García está causando sensación en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Karol G La prueba vista en los Latin Grammy 2025 que indicaría la ruptura entre Karol G y Feid

De lo anterior se prevé que Isabella busca que su mamá tenga una buena participación alejada de las polémicas, ya que cuando Isabella habló respecto al romance que Karina tuvo con Altafulla tiempo atrás fue algo controversial.

Por ende, puede que prefiera dejar brillar a su mamá y evitar hacer comentarios que pueden ser malinterpretados.