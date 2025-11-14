La prueba vista en los Latin Grammy 2025 que indicaría la ruptura entre Karol G y Feid

Cualquier aparición que hace la cantante Karol G es tendencia global, ya que la colombiana se posicionó como una de las mejores artistas del género urbano.

¿Por qué se rumora que Karol G y Feid terminaron?

Desde hace tiempo, el tema amoroso con la cantante paisa también ha resonado; esto porque reveló que estaba enamorada de su colega Feid. A partir de ello, la pareja hizo diversas apariciones y sus fans estaban muy contentos.

No obstante, durante este 2025, comenzó a esparcirse el rumor de que Karol G y Feid ya no serían novios. Inclusive, se especuló hasta de que tendrían problemas, pues ninguno se menciona y tampoco se han visto juntos desde hace un buen tiempo.

Incrementan los rumores de que Karol G terminó con Feid | Foto Mike Coppola / Getty Images via AFP.

Aunque es el momento en el que no hay una confirmación como tal, los rumores siguen creciendo. En esta oportunidad, en los Latin Grammy 2025, los cuales se celebraron en Las Vegas, Estados Unidos.

¿Cuál sería la prueba de que Karol G y Feid habrían terminado?

Cualquier cantante sueña con ir a los Latin Grammy y mucho más estar nominado, a la vez que ganarse uno de los galardones en las diferentes categorías.

En efecto, los dos colombianos, es decir, Karol G y Feid, estaban nominados y por ende, se suponía que iba a aparecer en los premios musicales.

Sin embargo, muchos se quedaron esperando para verlos juntos en el mismo lugar, ya que Karol G llegó sola a la alfombra de los Latin Grammy.

Karol G en la alfombra de los Latin Grammy 2025 | Foto Chandan Khanna / AFP.

Sí, sin Feid, así fue como llegó La Bichota a Las Vegas. A partir de ello, se elevaron los rumores, hasta el punto en el que algunos aseguraron que esa sería la prueba de que la relación de los artistas colombianos habría llegado a su fin.

Sin embargo, del otro lado de la balanza se defiende que la pareja de artista sigue comprometida, solo que por compromisos laborales de Feid no se hizo realidad el hecho de verlo junto a Karol G.

Sea lo que sea, lo que se puede decir es que se mantienen las especulaciones, el público se encuentra dividido y ninguno de los artistas ha dado manifestaciones al respecto, lo que incrementa la atención sobre cómo se encuentran sentimentalmente, pues no es un secreto que se trata de una de las parejas de la música más seguidas en redes sociales.