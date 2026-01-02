Yina Calderón arremete contra Aida Victoria Merlano: "es una mujer con doble moral"

Yina Calderón ha generado una ola de reacciones, al publicar unos contundentes videos donde no solo le responde a Westcol, sino también a Aida Victoria Merlano por las recientes declaraciones que dieron de ella en el streaming que realizaron juntos.

¿Qué pasó en el streaming de Westcol y Aida Merlano que desató la ira de Yina Calderón?

En el último streaming que han realizado el reconocido antioqueño Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, y la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano, han hablado de un tema que generó la indignación de la huilense Yina Calderón.

Yina Calderón arremetió no solo contra Westcol, sino también contra Aida Merlano. (Foto: Canal RCN)

En medio de ese reencuentro que hicieron los famosos tras haber tenido una relación en el pasado, hablaron de la filtración del embarazo de Aida, que según Westcol lo habría revelado Yina, catalogándola como una mala mujer.

Aunque fue el paisa quien se refirió despectivamente a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, la empresaria ha decidido no solo irse fuertemente en contra de él, sino también de Merlano.

¿Qué le dijo Yina Calderón a Aida Victoria Merlano?

En una serie de videos publicados en sus historias de Instagram para responder a las declaraciones de Westcol, la influencer comenzó mencionando a la barranquillera, asegurando que "no se podía esperar nada de una persona que hablaba mal del propio papá de su hijo".

Asimismo, aclaró que, aunque su enfoque no era ella directamente, consideraba que era una mujer de "doble discurso y doble moral", comentarios que generaron un revuelo en redes y dividieron las opiniones de los usuarios.

Yina Calderón catálogo a Aida Victoria Merlano de ser una "mujer de doble discurso y doble moral". (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes a las palabras de Yina Calderón contra Aida Merlano?

Las fuertes palabras de Yina contra la creadora de contenido costeña generaron opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunos coincidieron con lo que la empresaria le expresó a Aida, otros cuestionaron cómo podía decir eso, recordando que ella misma había hablado mal de su madre.

Por otro lado, hubo quienes no tomaron partido por ninguna de las dos, alegando que ninguna tenía la moral para criticar a la otra y que ninguna mostraba verdadera personalidad.

Por ahora, ni Aida ni Westcol han hecho declaraciones públicas sobre los mensajes enviados por Yina Calderón. Sin embargo, los fans de ambos aseguran que, al menos, Aida podría responder en las próximas horas.