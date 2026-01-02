Yina Calderón responde fuertemente a Westcol tras declaraciones que hizo de ella en su streaming

Yina Calderón rompió su silencio y compartió varios videos en sus historias de Instagram para responder a las declaraciones que hizo Westcol en su contra en su último streaming junto a la barranquillera Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

¿Qué le dijo Westcol a Yina Calderón en su último streaming donde apareció junto a Aida Merlano?

Luego de que Aida Victoria Merlano tocara en el streaming de Westcol el momento en que se filtró en redes que estaba embarazada, el influencer paisa no dudó en recordarle a sus espectadores que fue Yina Calderón quien lo hizo, catalogándola de ser una mujer mala y de referirse a ella despectivamente.

Westcol expresó en su último streaming junto a Aida Merlano que Yina Calderón era una mala mujer. (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

De acuerdo, con el antioqueño de 24 años, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, actuó imprudentemente y por ende aseguró que merecía un escarmiento que muchos apoyaron en redes.

Debido a esto, las declaraciones del streamer no demoraron en llegar a oídos de la creadora de contenido, quien luego de pasar unas merecidas vacaciones en Oporapa, Huila, junto a sus hermanas y Asaf Torres, acudió a sus historias para responderle fuertemente a Westcol.

Artículos relacionados Yina Calderón Se conoce video de la grave situación que vivió Yina Calderón en su pueblo natal

¿Qué respondió Yina Calderón a Westcol tras sus declaraciones en el streaming con Aida Merlano?

A través de una serie de videos, Yina le dejó claro a Westcol que, en pleno 2026, no entendía por qué seguía refiriéndose a ella, preguntándole directamente si acaso estaba enamorado.

Con un tono sarcástico, también le señaló que, si su intención era llamar su atención, no le interesaban los hombres poco atractivos y que tampoco se dejaría influenciar por su dinero.

¿Cuál es tu rollo conmigo?, dímelo de verdad, porque esto ya es obsesión. O sea, en este 2026, supérame por favor. Ya suéltame bebé. Eso que nunca me lo he besado, imagínese que le hubiera dado un beso", expresó.

Yina Calderón publicó una serie de videos para responderle a Westcol. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Westcol Westcol arremete contra Yina Calderón durante streaming con Aida Merlano: esta fue la razón

¿Cómo reaccionaron en redes a la contundente respuesta de Yina a Westcol?

Miles de usuarios comentaron los videos de Yina, replicados por diversos medios, señalando que parecía estar refiriéndose a sí misma. Le recordaron que, en el streaming junto al paisa, fue él quien rechazó un beso.

Además, varios internautas afirmaron que es ella quien ha mostrado obsesión por el paisa, dada la manera en que ha hecho estas declaraciones públicas.