Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón responde fuertemente a Westcol tras declaraciones que hizo de ella en su streaming

Yina Calderón apareció en sus redes para responder a Westcol tras las declaraciones que hizo sobre ella en su último streaming.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón arremete contra Westcol tras declaraciones que hizo de ella en su último streaming
Yina Calderón acudió a sus redes sociales para responderle fuertemente a Westcol. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Tommaso Boddi/Getty Images / AFP)

Yina Calderón rompió su silencio y compartió varios videos en sus historias de Instagram para responder a las declaraciones que hizo Westcol en su contra en su último streaming junto a la barranquillera Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Westcol a Yina Calderón en su último streaming donde apareció junto a Aida Merlano?

Luego de que Aida Victoria Merlano tocara en el streaming de Westcol el momento en que se filtró en redes que estaba embarazada, el influencer paisa no dudó en recordarle a sus espectadores que fue Yina Calderón quien lo hizo, catalogándola de ser una mujer mala y de referirse a ella despectivamente.

Westcol, streamer colombiano
Westcol expresó en su último streaming junto a Aida Merlano que Yina Calderón era una mala mujer. (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

De acuerdo, con el antioqueño de 24 años, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, actuó imprudentemente y por ende aseguró que merecía un escarmiento que muchos apoyaron en redes.

Debido a esto, las declaraciones del streamer no demoraron en llegar a oídos de la creadora de contenido, quien luego de pasar unas merecidas vacaciones en Oporapa, Huila, junto a sus hermanas y Asaf Torres, acudió a sus historias para responderle fuertemente a Westcol.

Artículos relacionados

¿Qué respondió Yina Calderón a Westcol tras sus declaraciones en el streaming con Aida Merlano?

A través de una serie de videos, Yina le dejó claro a Westcol que, en pleno 2026, no entendía por qué seguía refiriéndose a ella, preguntándole directamente si acaso estaba enamorado.

Con un tono sarcástico, también le señaló que, si su intención era llamar su atención, no le interesaban los hombres poco atractivos y que tampoco se dejaría influenciar por su dinero.

¿Cuál es tu rollo conmigo?, dímelo de verdad, porque esto ya es obsesión. O sea, en este 2026, supérame por favor. Ya suéltame bebé. Eso que nunca me lo he besado, imagínese que le hubiera dado un beso", expresó.

Yina Calderón, en La casa de los famosos Colombia
Yina Calderón publicó una serie de videos para responderle a Westcol. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes a la contundente respuesta de Yina a Westcol?

Miles de usuarios comentaron los videos de Yina, replicados por diversos medios, señalando que parecía estar refiriéndose a sí misma. Le recordaron que, en el streaming junto al paisa, fue él quien rechazó un beso.

Además, varios internautas afirmaron que es ella quien ha mostrado obsesión por el paisa, dada la manera en que ha hecho estas declaraciones públicas.

Ella está hablando, es de ella misma", "La enamorada de Westcol siempre ha sido Yina y por eso vive brava con Aida", y "Yina debe bajarle al trago", fueron solo algunos de los comentarios.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La modelo Anok Yai revela grave enfermedad que la tiene postrada en cama Talento internacional

Famosa modelo enfrenta grave problema de salud y permanece postrada en cama

La famosa modelo acudió a sus redes sociales para mostrar a sus fans su estado de salud y revelar lo que la tiene postrada en cama.

14 millones de euros por año y un Audi de lujo: así es el nuevo capítulo de Luis Díaz en Alemania. Luis Díaz

Luis Díaz inicia el 2026 con “La promesa” y su debut en la industria musical

Luis Díaz sorprendió al despedir el 2025 con “La promesa”, una canción que narra su historia, raíces y gratitud lejos del fútbol.

Hija de La Toxi Costeña se estrena en TikTok y recibe elogios por su vestido La toxi costeña

Hija de La Toxi Costeña debuta en TikTok y recibe elogios por un detalle particular en sus videos

La hija de La Toxi Costeña ha sorprendido al debutar en TikTok y causar sensación a sus seguidores con un detalle en sus videos.

Lo más superlike

Luis Alberto Posada sorprendió en concierto de Cali con inesperada reacción Luis Alberto Posada

Luis Alberto Posada sorprendió en concierto de Cali con inesperada reacción: "no puedo más"

El cantante Luis Alberto Posada generó sorpresa entre los asistentes tras una reacción inesperada durante su concierto en Cali.

Yuli Ruiz habló en Instagram sobre su situación sentimental La casa de los famosos

¿Yuli Ruiz tendría una relación en La casa de los famosos 2026? ¡Esto fue lo que reveló!

Carlo Lafontine, cantautor mexicano, es criticado por hacer canciones inclusivas para la comunidad LGBTI Talento internacional

Famoso cantante de música popular recibe críticas por interpretar canciones LGBTI

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?

Las autoridades investigan las causas del deceso de la hija de Tommy Lee Jones. Viral

Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias