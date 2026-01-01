El romántico gesto que Yina Calderón tuvo con Asaf Torres y que avivó nuevos rumores

Yina Calderón pasó muy bien acompañada el año nuevo; lo hizo junto a Asaf Torres, lo que de nuevo incrementó los rumores sobre un posible nuevo romance.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia llevó a Asaf a que conociera su pueblo natal, Oporapa, ubicado en el departamento del Huila. Asaf se gozó la experiencia y se mostró muy feliz junto a la empresaria.

¿Cuál fue el gesto romántico que Yina Calderón tuvo con Asaf Torres en la celebración de Año Nuevo?

En su cuenta de Instagram, Yina evidenció su felicidad por tener a Asaf en su tierra, pero también tuvo un gesto con él que los internautas no pasaron desapercibido.

En un video divulgado en la cuenta de Torres, Yina se acerca a él mientras este graba con su celular, le da un gran abrazo y mando un beso a la cámara. Aunque lo que ocurrió después también captó la atención.



Asaf deseó Feliz Año, pero lo hizo con un acento paisa, de inmediato, Yina le recordó que así no hablaban en dicha región del país; aún así, él no prestó mucha atención y se mostró alegre por vivir una experiencia diferente al cerrar el año.

Yina Calderón se mostró feliz celebrando el año nuevo al lado de Asaf Torres. Foto: Canal RCN

A juzgar por los videos compartidos en redes sociales, se observa que Yina y Asaf pasaron muy juntos el Año Nuevo y en ningún momento se despegaron. Estuvieron en un parque del municipio y todo el tiempo hubo risas y complicidad entre ellos.

Un romance oficial no ha sido confirmado aún, pero la llama del amor se estaría encendiendo entre Yina Calderón y Asaf. Este viaje dejó en evidencia la química que estaría surgiendo.

Desde el momento que pisó Oporapa, Asaf Torres sintió la calidez de los habitantes del pueblo de Yina. Asaf jugó con aerosoles y terminó totalmente cubierto de espuma blanca.

¿Por qué Yina Calderón se molestó con los habitantes de su pueblo natal?

Sin embargo, no todo sería felicidad para Yina en su tierra natal. En su cuenta de Instagram, la influenciadora compartió un mensaje criticando algunas situaciones que no le habrían gustado.

Me parece terrible que mi propio pueblo me ataque y que yo tenga que pasar año nuevo encerrada. Te quiero mi Oporapa, pero si no cambian, nadie lo visitará

Calderón no hizo una mención adicional y tampoco explicó con detalle qué le había ocurrido, aunque después de publicadas esas palabras se mostró feliz al lado de Asaf. Al parecer, la influencer trató de dejar de lado lo malo y más bien se enfocó en lo bueno.

Yina Calderón se molestó con algunas actitudes de habitantes de su pueblo natal. (Foto: Canal RCN)

Y es que Yina estuvo en el centro de las miradas en el cierre de año, además de este mensaje y de su cercanía con Asaf, fue objeto de la creatividad de personas que hicieron muñecos de año viejo inspirados en ella.

Lejos de molestarse, como en otras ocasiones, Yina se tomó la situación con humor y hasta pidió que le enviaran videos de cuando eran quemados dichos muñecos. La tradición es hacerlo al cerrar el año viejo.