Asaf Torres le cumplió su promesa a Yina Calderón: ¿Pasarán año nuevo juntos?

Asaf Torres aterrizó en Bogotá para visitar a Yina Calderón y los fans no tardaron en reaccionar ante la noticia.

Asaf Torres aterriza en Bogotá para visitar a Yina Calderón / (Fotos del Canal RCN y Freepik)

Luego de las declaraciones que despertaron dudas sobre la relación entre Yina Calderón y Asaf Torres, un nuevo hecho llamó la atención en redes sociales. La expectativa aumentó nuevamente luego de que el cantante revelará que cumplió una de las promesas que le había hecho a la influencer.

¿Qué le prometió Asaf Torres a Yina Calderón?

En octubre del 2026, Asaf Torres sorprendió a sus seguidores al confirmar que viajaría a Colombia para celebrar el Año Nuevo junto a Yina Calderón. En declaraciones compartidas en redes sociales, el cantante afirmó que su intención era estar en territorio colombiano durante las festividades.

Esta fue la promesa Asaf Torres a Yina Calderón / (Foto del Canal RCN)

El artista también mencionó que, una vez en el país, existía la posibilidad de asistir a conciertos y eventos junto a Yina, lo que aumentó la expectativa de los seguidores que siguen de cerca cada interacción entre ambos.

¿Asaf Torres confirmó su llegada a Bogotá?

El 29 de diciembre de 2026, Asaf Torres publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que reveló que ya se encontraba en Bogotá. En la imagen se observó un vaso de café con la frase “el mejor”, acompañado de la ubicación. Minutos después, Yina reposteó la historia y simplemente escribió “Bogotá”.

Aunque por el momento ni Yina, ni Asaf han revelado detalles sobre un encuentro, el hecho no pasó desapercibido entre los seguidores, quienes especulan que la cita entre ambos ya se habría concretado y que sería Yina la encargada de recibirlo en el aeropuerto.

¿A Yina Calderón le gusta Asaf Torres?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, Yina Calderón fue consultada directamente sobre lo que siente por Asaf Torres. La influencer explicó su postura al señalar que lo considera un hombre atractivo, aunque aclaró que no lo conoce completamente fuera del contexto del reality en el que coincidieron.

Yina Calderón revela qué piensa de Asaf Torres / (Foto del Canal RCN)

Aunque Yina aclaró que se siente atraída por otra persona, los seguidores no olvidan algunas de las declaraciones de la empresaria, en las que afirmó que el encuentro de Fin de Año sería clave para definir el estado de su relación con el cantante.

