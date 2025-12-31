Yina Calderón demostró sentir celos por el acercamiento de Juliana a Asaf: "necesito que se aleje de ella"

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón mostró en redes sociales que recibirá el Año Nuevo junto a sus hermanas y Asaf Torres en Oporapa, Huila. Sin embargo, durante el viaje dejó ver sus celos ante el acercamiento entre su hermana Juliana y el puertorriqueño.

¿Por qué sintió celos Yina Calderón de que su hermana Juliana Calderón se le acercara a Asaf Torres?

En las últimas horas, la reconocida creadora de contenido y empresaria huilense ha compartido con sus más de 900 mil seguidores en Instagram, detalles de su viaje junto a sus hermanas y Asaf Torres, con quien ha sido relacionada sentimentalmente.

Yina Calderón ha sido relacionada sentimentalmente con el artista puertorriqueño Asaf Torres. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con las publicaciones, Yina se ha dejado ver muy contenta de regresar a su pueblo, Oporapa, Huila, y recibir el Año Nuevo allí.

No obstante, su felicidad se opacó al ver el acercamiento que ha tenido su hermana Juliana Calderón con Asaf, por lo que decidió con firmeza pedirle que se alejara de ella.

Necesito que se aleje de ella. Aléjese de esa pelada que es mala influencia Asaf. Es mala influencia, es el diablo", expresó en el video que cargó a sus historias de Instagram.

Aunque la empresaria dio a entender que lo decía en tono de broma, varios usuarios en internet interpretaron el gesto como una muestra de celos, ya que en el video se observa cómo empuja a Juliana, quien intenta evadir la situación cantando una canción que suena de fondo.

¿Qué le respondió Asaf Torres a Yina Calderón ante su petición de alejarse de Juliana Calderón?

Sorprendido por sus palabras, Asaf mira a Juliana, quien le hace pucheros, y acto seguido se dirige a Yina para asegurarle que muchos consideran que él es la mala influencia, dejando entrever que Juliana no lo es.

¿Son Yina Calderón y Asaf Torres pareja?

Luego de que Yina Calderón y Asaf Torres protagonizaran un acercamiento amoroso durante su participación en un reconocido reality grabado en República Dominicana, las especulaciones sobre una posible relación no han dejado de crecer.

Para muchos seguidores, la cercanía que mostraron en pantalla fue el inicio de un vínculo que habría trascendido el programa.

A esto se suma el reciente viaje que han realizado juntos y varias publicaciones compartidas en redes sociales, señales que sus fans interpretan como una confirmación de su romance.

Sin embargo, pese a los indicios, ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre su relación, manteniendo el tema en el terreno de las conjeturas.