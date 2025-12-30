¿Yina Calderón confirmó su noviazgo con Asaf Torres? Esto reveló la influencer

La polémica creadora de contenido Yina Calderón, nuevamente captó la atención en redes sociales, tras revelar de una vez por todas qué tipo de relación tiene con Asaf Torres, quien por estos días se encuentra de visita en Colombia.

¿Qué relación tiene Yina Calderón con Asaf Torres?

En medio de una dinámica que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram, la reconocida empresaria de fajas realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades de su vida personal.

Uno de los temas que más captó la atención de los internautas fue el de su relación con Asaf, puntualmente por el tipo de vínculo que ha ido formado entre los dos, pues, para muchos es evidente que existe algo más, incluso uno de los usuarios le insistió para que sea ella quien lo conquiste, "Yina, no dejes ir a Asaf, conquístalo", escribió.

Frente al comentario de esta persona, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia aprovechó la oportunidad para dejar claro que no está en sus planes conquistar a un hombre.

"A ver, uno, Asaf no es mi novio, Asaf es mi amigo, o sea, uno si puede tener amigos con los que parcha, con los que se ríe, con los que viaja, yo tengo un amigo, y dos, yo no tengo por qué estar conquistando a uno hombre, si usted es de las que conquista mor, problema suyo", señaló contundentemente.

¿Qué respondió Yina Calderón sobre su relación con Asaf Torres?

Además de asegurar que entre ella y el puertorriqueño solo existe una amistad, la influenciadora opita insistió en que a ella le enseñaron que es el hombre el que conquista a la mujer, y aunque afirmó que quizás "está enchapada" a la antigua, no está dispuesta a tener la iniciativa, "Ni es mi novio, ni conquisto yo a nadie", concluyó.

Cabe señalar que en los últimos días, ambos han estado en medio de la conversación, especialmente porque el pasado 29 de noviembre el joven llegó al país, y en las últimas horas, se les ha visto compartiendo en diferentes lugares.