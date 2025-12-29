¿Juliana Calderón estará en La casa de los famosos? ¡Esta fue su confesión!

Luego de varias declaraciones públicas, los internautas comenzaron a especular que Juliana Calderón podría ser una de las habitantes de La casa de los famosos 3. Sin embargo, a través de una dinámica de preguntas y respuestas, la hermana de Yina Calderón aclaró los rumores y reveló si hará parte del reality.

¿Por qué se rumora que Juliana Calderón estaría en La casa de los famosos 3?

Las especulaciones sobre una posible participación de Juliana Calderón en La casa de los famosos 2026 surgieron tras confirmarse la tercera temporada del reality. En ese contexto, Yina Calderón, quien participó en la edición de 2025, manifestó su intención de postular a una de sus hermanas para futuras temporadas.

Yina Calderón desea que una de sus hermanas participe en realities / (Fotos del Canal RCN)

En varias declaraciones realizadas a través de sus redes sociales, Yina expresó que le gustaría que su experiencia en este tipo de formatos tuviera continuidad dentro de su familia, mencionando directamente a Juliana como una candidata fuerte.

A partir de estos comentarios, los internautas comenzaron a construir teorías y a asegurar que Juliana podría ser una de las participantes “ya confirmadas” por la producción del programa.

¿Juliana Calderón ha participado en algún reality?

Aunque Juliana Calderón no ha participado directamente en ningún reality, su apoyo durante la participación de su hermana en 2025 llamó la atención. Los internautas afirman que Juliana tuvo un rol activo como representante de Yina frente a conflictos y polémicas que se desarrollaron dentro del programa.

En redes sugieren que Juliana Calderón podría estar en La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Este comportamiento llevó a que parte del público señalara que Juliana ya conoce la dinámica del formato, las estrategias y el funcionamiento general del reality. Además, algunos reportes de diferentes medios indicaron que su nombre habría sido mencionado en conversaciones preliminares con la producción para la temporada 2026.

¿Juliana Calderón estará en La casa de los famosos 3?

Ante el aumento de rumores, Juliana Calderón decidió responder directamente a las preguntas de sus seguidores a través de una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales. Un usuario le consultó de forma puntual si estaría en La casa de los famosos 3, a lo que la influencer respondió aclarando la situación.

Juliana afirmó que no hará parte de la tercera temporada del reality, desmintiendo así todas las versiones que la señalaban como una de las posibles habitantes. Con esta respuesta, dio por terminado el ciclo de especulación que se había construido en torno a su nombre y dejó claro que, al menos para 2026, no estará vinculada al programa.