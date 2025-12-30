Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Recrean con IA cómo luciría un hijo de Yina Calderón y Asaf tras su visita a Colombia, ¿cómo sería?

La visita de Asaf Torres a Colombia desató rumores tras viralizarse una imagen creada con IA junto a Yina Calderón.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Asaf Torres y Yina Calderón causan revuelo por foto con IA que recrea una familia ficticia
La IA recreó cómo sería un hijo de Asaf Torres y Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Asaf Torres y Yina Calderón volvieron a convertirse en tema de conversación en redes sociales, esta vez no solo por su cercanía reciente en Colombia, sino por una imagen creada con inteligencia artificial que desató una ola de comentarios, bromas y reacciones entre los internautas.

¿Por qué la foto creada con IA de Asaf Torres y Yina Calderón causó revuelo?

El creador de contenido puertorriqueño, cantante y modelo, se encuentra por estos días en el país y su llegada no pasó desapercibida.

Las hermanas de Yina Calderón fueron las encargadas de recogerlo en el aeropuerto, momento que quedó registrado en video y que rápidamente empezó a circular en plataformas digitales, reavivando los rumores sobre el vínculo que ambos sostuvieron recientemente en República Dominicana.

Aunque la visita de Asaf ya había generado expectativa, la conversación tomó otro rumbo cuando en los comentarios de uno de los videos comenzó a circular una imagen hecha con inteligencia artificial.

Asaf Torres y Yina Calderón causan revuelo por foto con IA que recrea una familia ficticia
En la foto, varios usuarios recrearon cómo sería un supuesto hijo de Asaf Torres y Yina Calderón, una publicación que por supuesto generó una ola de reacciones al ver cómo sería la familia de la empresaria de fajas colombiana.

¿Amistad o algo más entre Asaf Torres y Yina Calderón?

En uno de los videos más comentados, Asaf aparece en la casa de la influencer y dice: “Estamos en la casa de la Patrona”, mientras Yina lo interrumpe para aclarar que no estaba consumiendo licor. Él, por su parte, muestra una botella, lo que generó risas y comentarios entre los seguidores.

Este intercambio, sumado a la imagen creada con inteligencia artificial, y la visita del creador de contenido a Colombia terminó por avivar rumores de una posible relación entre los influencers.

Asaf Torres y Yina Calderón causan revuelo por foto con IA que recrea una familia ficticia
Por ahora, la atención sigue puesta la atención en cada nueva publicación que haga la colombiana al respecto sobre la visita del puertorriqueño.

La empresaria de fajas, quien hace unos meses reveló lo que busca en un hombre, en la que ha tenido varias relaciones largas, afirmó que quería una relación tranquila sin dejar de un lado su personalidad y que esta persona estuviera lejos de la farándula.

