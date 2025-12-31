Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famoso jugador de fútbol brasileño fue intervenido de urgencias por falla cardiaca

El reconocido jugador brasileño fue intervenido de urgencia durante fin de año por una falla cardíaca, este es su estado de salud.

Roberto Carlos da Silva, exjugador de fútbol brasileño fue intervenido de urgencias por problemas en su corazón
El reconocido futbolista brasileño fue intervenido de urgencia luego de que un examen médico revelara fallas en su corazón. (Fotos: Freepik)

Las redes sociales se mantienen en alerta por el estado de salud de un reconocido futbolista brasileño, quien en la mañana de este 31 de diciembre fue intervenido de urgencia tras presentar un problema cardíaco.

¿Qué futbolista brasileño fue intervenido de urgencia por una falla cardíaca?

Se trata del exjugador del Real Madrid brasileño Roberto Carlos da Silva, de 52 años, quien es considerado uno de los mejores defensores laterales en la historia del futbol gracias a la gran trayectoria que tuvo con la Selección de Brasil y el equipo madrileño.

Roberto Carlos da Silva, exfutbolista brasileño
Roberto Carlos da Silva fue intervenido de urgencias durante fin de año por problemas en su corazón. (Foto: Roberto Schmidt /AFP)

De acuerdo a medios internacionales, Roberto, quien se encuentra de vacaciones por su país natal, acudió a una cita médica para realizarse una prueba médica en una pierna en la que tiene un trombo pequeño.

Sin embargo, el exdeportista también fue sometido a otros exámenes donde le detectaron un problema en su corazón que lo llevó a ser hospitalizado e intervenido de urgencias con el fin de colocar en este músculo un catéter.

¿Cuál es el estado de salud de Roberto Carlos tras ser intervenido del corazón?

A pesar de que el procedimiento del exjugador tenía previsto durar 40 minutos, se alargó a casi tres horas por problemas que se presentaron en la intervención.

No obstante, todo salió en marcha y el jugador brasileño se encuentra fuera de peligro y en recuperación con la debida supervisión del equipo médico.

Roberto tuvo la oportunidad de dialogar con un medio internacional y asegurar que se encontraba bien, dejando así a sus seguidores con total tranquilidad.

Roberto Carlos da Silva, exfutbolista brasileño
Roberto Carlos recibirá el Año Nuevo desde el hospital, aunque aseguró encontrarse bien tras ser intervenido del corazón. (Foto: Rob Kim/Getty Images for Fanatics/AFP)

¿Quién es Roberto Carlos da Silva?

Roberto Carlos es un exfutbolista brasileño considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol. Nació el 10 de abril de 1973 y alcanzó fama mundial por su potencia física, velocidad y potentes remates de larga distancia.

Tuvo una carrera destacada en clubes como el Real Madrid, donde ganó múltiples títulos nacionales e internacionales, y fue pieza clave de la selección de Brasil, campeona de la Copa del Mundo en Corea-Japón en 2002.

Tras su retiro, ha continuado vinculado al fútbol como entrenador, embajador deportivo y figura mediática.

