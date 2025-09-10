Se le incendió la casa a Vinicius Jr, estrella del Real Madrid: esto se sabe

En las últimas horas se confirmó que la casa del jugador brasileño Vinicius Jr, referente del Real Madrid, se incendió.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

¿Qué se sabe del incendió que sufrió Vinicius Jr. en su casa en España?

La vivienda del extremo del Real Madrid ubicada en la exclusiva urbanización llamada La Moraleja en Alcobendas sufrió un incendió en la tarde del 9 de octubre, así lo reportaron autoridades de Madrid.

Según los primeros reportes, hasta la mansión del jugador Vinicius Jr. llegaron varias unidades de bomberos para controlar la llamarada y humo que alertaron los detectores contra incendios de la casa y vecinos.

Al parecer, el incendió se provocó en el sótano de la casa de Vinicius donde el jugador tiene instalado un gimnasio personal dotado con zona de sauna y spa.

Las autoridades locales lograron contener las llamas a tiempo para evitar que el fuego se propagara por otras zonas de la casa y fueran mayores los daños, además, de poner en peligro a los trabajadores y vecinos de la zona.

Vinicius Jr. sufrió incendio en su casa en España. (AFP: Javier SORIANO y Freepik)

Artículos relacionados Talento nacional Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

¿El jugador Vinicius Jr. salió afectado tras el incendio en su casa?

Las autoridades y medios de comunicación español informaron que el incendio en la casa de Vinicius Jr. solo afectó objetos materiales.

Cabe resaltar que, el jugador no se encontraba en su vivienda ya que por estos días se encuentra concentrado con la Selección de Brasil para los amistosos FIFA.

"Telemadrid" reveló que al momento del incendió habían empleados del jugador trabajando en diferente sectores de la vivienda, quienes vivieron un 'gran susto'.

Asimismo, este medio internacional reveló que posiblemente el incendio se ocasiono por un problema eléctrico en la vivienda del extremo brasileño.

De igual forma, se reveló que la Policía local fue la primera en asistir al lugar y con extintores para controlar el incendio, por lo que al llegar los bomberos el fuego estaba casi extinguido por completo.

Artículos relacionados Marcela Reyes Entrevista de Marcela Reyes sobre B-King es viral por audio paranormal que se filtró: esto se oyó

¿Qué mensaje había colocado Vinicius Jr. horas antes del incendio en su casa?

El jugador brasileño se había visto envuelto en una polémica en las últimas horas luego que él colocara un comunicado en sus historias de Instagram en donde pedía perdón a su pareja por fallarle en la relación.

Vinicius sostenía una relación sentimental en el último tiempo con la influenciadora brasileña Virginia Fonseca.

A través de sus historias de Instagram, Vinícius sorprendió a sus seguidores con una carta en la que pedía disculpas a su expareja y le aseguraba que había cometido varios errores en su relación que no lo representaban como hombre.