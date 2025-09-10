IA reveló quién sería el primer participante que pasaría al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025

Pronto se definirá el prestigioso Top 10 de MasterChef Celebrity 2025. Mientras tanto, cinco celebridades competirán para ganarse el primer puesto de este selecto grupo.

La presentadora Violeta Bergonzi, el humorista Pichingo, la actriz Alejandra Ávila, el humorista David Sanín y la actriz Carolina Sabino competirán en un determinante reto, ya que el que gane pasará directo al Top 10 de la competencia de cocina del Canal RCN.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

El mencionado reto va más allá del cupo, si no que a la vez librará al victorioso de la eliminación antes de que se conozca el Top 10 por completo.

MasterChef Celebrity cumple 10 años | Foto del Canal RCN.

¿Qué dice la IA sobre los participantes que competirán para pasar al Top 10 de MasterChef Celebrity?

El público y los internautas ya han ido haciendo sus apuestas por su celebridad favorita, así que se le preguntó a la IA para que revelara quién sería esa persona que se convertiría en el primer participante en pasar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025.

Lo primero que determinó la herramienta tecnológica son las habilidades de quienes competirán por el puesto directo al Top 10:

Violeta Bergonzi: ha demostrado disciplina y concentración, pero a veces se le dificulta innovar en la presentación de los platos.

ha demostrado disciplina y concentración, pero a veces se le dificulta innovar en la presentación de los platos. Alejandra Ávila: suele ser arriesgada, pero esa misma apuesta la ha puesto varias veces en riesgo.

suele ser arriesgada, pero esa misma apuesta la ha puesto varias veces en riesgo. Pichingo: se ha convertido en una revelación. Aunque no tiene tanta técnica, logra platos con mucho sabor.

se ha convertido en una revelación. Aunque no tiene tanta técnica, logra platos con mucho sabor. David Sanín: ha mostrado técnica intermedia, pero se le siente nervioso bajo presión.

ha mostrado técnica intermedia, pero se le siente nervioso bajo presión. Carolina Sabino: tiene experiencia en la cocina casera y le ha ido bastante bien en pruebas grupales.

Artículos relacionados Talento nacional Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

¿Quién sería el primero en ingresar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?, según la IA

La IA lanzó su predicción y es la de que el cómico Pichingo sería el primero en pasar al Top de MasterChef Celebrity 2025.

Entre las justificaciones de la IA, se dice que Pichingo combina sabor y sorpresa; aunque no tiene una técnica precisa, convence a los chefs con platos que emocionan y transmiten identidad.

La IA eligió a Pichingo para pasar al Top 10 de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Sumado a lo anterior, Pichingo ha venido teniendo una mejora en la cocina más importante del mundo, por lo que no se descarta que sea el primero en asegurar su lugar en el Top 10.

Recuerda que puedes ver todos los capítulos de MasterChef Celebrity en la app del Canal RCN. Clic aquí.