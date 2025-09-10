Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

IA reveló quién sería el primer participante que pasaría al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025

La IA eligió entre Alejandra, David, Carolina, Pichingo y Violeta el primer puesto para el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Alejandra Ávila, David Sanín, Carolina Sabino, Pichingo, Violeta Bergonzi
IA reveló quién sería el primer participante que pasaría al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Pronto se definirá el prestigioso Top 10 de MasterChef Celebrity 2025. Mientras tanto, cinco celebridades competirán para ganarse el primer puesto de este selecto grupo.

La presentadora Violeta Bergonzi, el humorista Pichingo, la actriz Alejandra Ávila, el humorista David Sanín y la actriz Carolina Sabino competirán en un determinante reto, ya que el que gane pasará directo al Top 10 de la competencia de cocina del Canal RCN.

Artículos relacionados

El mencionado reto va más allá del cupo, si no que a la vez librará al victorioso de la eliminación antes de que se conozca el Top 10 por completo.

MasterChef Celebrity 2025
MasterChef Celebrity cumple 10 años | Foto del Canal RCN.

¿Qué dice la IA sobre los participantes que competirán para pasar al Top 10 de MasterChef Celebrity?

El público y los internautas ya han ido haciendo sus apuestas por su celebridad favorita, así que se le preguntó a la IA para que revelara quién sería esa persona que se convertiría en el primer participante en pasar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025.

Lo primero que determinó la herramienta tecnológica son las habilidades de quienes competirán por el puesto directo al Top 10:

  • Violeta Bergonzi: ha demostrado disciplina y concentración, pero a veces se le dificulta innovar en la presentación de los platos.
  • Alejandra Ávila: suele ser arriesgada, pero esa misma apuesta la ha puesto varias veces en riesgo.
  • Pichingo: se ha convertido en una revelación. Aunque no tiene tanta técnica, logra platos con mucho sabor.
  • David Sanín: ha mostrado técnica intermedia, pero se le siente nervioso bajo presión.
  • Carolina Sabino: tiene experiencia en la cocina casera y le ha ido bastante bien en pruebas grupales.

Artículos relacionados

¿Quién sería el primero en ingresar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?, según la IA

La IA lanzó su predicción y es la de que el cómico Pichingo sería el primero en pasar al Top de MasterChef Celebrity 2025.

Entre las justificaciones de la IA, se dice que Pichingo combina sabor y sorpresa; aunque no tiene una técnica precisa, convence a los chefs con platos que emocionan y transmiten identidad.

Pichingo
La IA eligió a Pichingo para pasar al Top 10 de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Sumado a lo anterior, Pichingo ha venido teniendo una mejora en la cocina más importante del mundo, por lo que no se descarta que sea el primero en asegurar su lugar en el Top 10.

Recuerda que puedes ver todos los capítulos de MasterChef Celebrity en la app del Canal RCN. Clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Ricardo Vesga, Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga perdió la posibilidad de pasar primero al Top 10 de MasterChef: "Me destruyeron"

Ricardo Vesga quedó triste porque no competirá por el Top 10 de MasterChef, pero le contestó al chef Nicolás de Zubiría.

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

Alguno de estos participantes será el primero en pasar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025

Cinco participantes se disputarán el primer cupo o puesto para pasar al selecto Top 10 de MasterChef Celebrity 2025.

Ricardo Vesga MasterChef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef se rebelan contra Ricardo Vesga en la recta al Top 10, ¿no lo soportan?

Ricardo Vesga no se está arriesgando en MasterChef y genera malestar en varios compañeros, quienes rompieron el silencio sobre el actor.

Lo más superlike

Yina Calderón y La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón advierte con cancelar su pelea con Valdiri por culpa de La Jesuu

Yina Calderón hizo llamado de atención a WestCol y dejó claro que podría cancelar el enfrentamiento si no se cumplen sus condiciones.

Ella es la esposa de Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de Millonarios tras su muerte. Talento internacional

Ella es Mónica Croavara, esposa de Miguel Ángel Russo, extécnico de Millonarios que falleció

Hermana y mánager sobre Zion Talento internacional

Mánager y hermana de Zion revelaron cuál fue el accidente que tuvo y cómo está de salud

Eli Castro rompe el silencio: habla del supuesto rechazo a Ángela Aguilar y menciona a Cazzu Christian Nodal

¿Qué dijo la madrina de Christian Nodal? Aclaró cuál es la relación de la familia con Ángela Aguilar

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?