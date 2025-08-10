Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Participantes de MasterChef se rebelan contra Ricardo Vesga en la recta al Top 10, ¿no lo soportan?

Ricardo Vesga no se está arriesgando en MasterChef y genera malestar en varios compañeros, quienes rompieron el silencio sobre el actor.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Ricardo Vesga
Participantes de MasterChef se rebelan contra Ricardo Vesga en la recta al Top 10 | Foto del Canal RCN.

Continúa la competencia de MasterChef Celebrity, 10 años, y en el más reciente capítulo del programa de cocina del Canal RCN se llevó a cabo un reto en el que las celebridades buscaban subir al balcón, bajo la premisa de luego enfrentarse para conocerse al primer finalista del Top 10.

¿Por qué han criticado a Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity?

Una de las celebridades que ha sido criticada por su desempeño es el actor Ricardo Vesga. Varios subestiman al artista y aunque sigue en el juego culinario, pocos son los que apuestan por él.

Ricardo Vesga
Varios subestiman a Ricardo Vesga en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Pues bien, para esta ocasión Vesga decidió hacer un arroz paisa y entró en debate con Claudia Bahamón porque ella dijo que era un calentado.

Luego de esto, quienes tenían delantal negro y Violeta Bergonzi, que ya estaba en el balcón, se desahogaron y hablaron sobre el caso hipotético en el que Ricardo no solo pase al Top 10, sino que también llegue a la gran final.

En otras palabras, más de un participante rompió el silencio sobre lo que piensan y sienten de Vesga en MasterChef Celebrity.

¿Qué manifestaron varios participantes sobre Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity?

La primera en opinar fue la actriz Patty Grisales, quien expresó que Ricardo iba a sacar su calentado adelante. No obstante, la principal crítica es que el actor no toma riesgos en MasterChef y así ha logrado ir avanzando, mientras los demás sí lo hacen.

"Va para no ganarse un delantal, hace un plato que tiene claro y no está tomando riesgos", sentenció Luis Fernando Hoyos.

Por su parte, Raúl Ocampo indicó que Vesga ya pasó y Violeta Bergonzi complementó que el actor "ya tiene el plato de la final", esto en tono sarcástico.

"Sornero, suavecito, desfilando en esta pasarela y avanza, los demás se caen y él sigue relajado... Nos va a ir sacando", expresó Violeta Bergonzi.

Ricardo Vesga
Ricardo Vesga es criticado por sus compañeros | Foto del Canal RCN.

Otra de las que se ha ido en contra de Ricardo ha sido Valentina Taguado, justificando que su compañero no cocina igual. En la misma línea, Alejandra Ávila ha dicho que le parece injusto que pase sin arriesgarse a preparar nuevas recetas.

A través de su perfil de Instagram, Ricardo es apoyado por los seguidores que dicen que lo subestimaron, pero él pasará al top 10 de MasterChef.

Queda por esperar qué sucederá en la producción de cocina que se puede ver en la app del Canal RCN, haciendo clic aquí.

