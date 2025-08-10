Valentina Taguado confesó dura experiencia buscando el sueño americano en Estados Unidos, ¿qué dijo?

A través del programa 'Qué hay pa' dañar' del Canal RCN, la conductora Valentina Taguado habló sobre un tema que llama la atención de muchos: el sueño americano.

Existe el imaginario colectivo de que pisar Estados Unidos representa un logro que puede mejorar la calidad de vida. Sin embargo, la participante de MasterChef contó su dura experiencia.

¿Cómo le fue a Valentina Taguado buscando el sueño americano?

Para Taguado, el sueño americano actual no es el mismo que se pensaba tiempo atrás.

De acuerdo con la locutora, puede que en Colombia se den situaciones difíciles, pero en Estados Unidos también es complicado.

"Yo lo hice... Yo iba una vez al año a trabajar en lo que sea... Nunca limpié un baño, cargué cajas; como que si yo me iba a quedar allá dos meses y alguien me decía que si quería trabajar lo hacía", reveló la también influencer.

Valentina Taguado trabajó en Estados Unidos | Foto del Canal RCN.

En su relato, Valentina justificó que "no es vida" debido a que hay que trabajar un montón; de hecho, puso como ejemplo que en Colombia las personas trabajan sus ocho horas y tienen la energía para socializar, pero ella en Estados Unidos no quería nada.

"Uno aquí en Colombia siente que tiene un poquito de tiempo para tener una vida social, en Estados Unidos no. Es tan cansado y tan agotante el trabajo", comentó la locutora.

¿Qué más dijo Valentina Taguado sobre el sueño americano en 'Qué hay pa' dañar'?

En la misma corriente de ideas, Taguado reveló que el mantenimiento en el país norteamericano no es barato, entre otros factores.

Por lo tanto, argumentó que con todo el respeto por parte de ella, en estos momentos, no es tan chévere considerar irse detrás del sueño americano, aunque vale decir que eso depende de cada persona.

Valentina Taguado hace parte de la mesa de trabajo de 'Qué hay pa' dañar', nueva propuesta que se puede ver todos los días de 6 a 10 de la mañana a través de la app del Canal RCN y en el canal de YouTube.

Junto a la locutora, se encuentran los humoristas Hassam y Johana Velandia.