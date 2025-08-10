Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Taguado confesó dura experiencia buscando el sueño americano en Estados Unidos, ¿qué dijo?

Valentina Taguado manifestó un crudo relato de lo que vivió trabajando en Estados Unidos y otros más detalles.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentina Taguado, Estados Unidos
Valentina Taguado confesó dura experiencia buscando el sueño americano en Estados Unidos | Foto del Canal RCN y Freepik.

A través del programa 'Qué hay pa' dañar' del Canal RCN, la conductora Valentina Taguado habló sobre un tema que llama la atención de muchos: el sueño americano.

Existe el imaginario colectivo de que pisar Estados Unidos representa un logro que puede mejorar la calidad de vida. Sin embargo, la participante de MasterChef contó su dura experiencia.

Artículos relacionados

¿Cómo le fue a Valentina Taguado buscando el sueño americano?

Para Taguado, el sueño americano actual no es el mismo que se pensaba tiempo atrás.

De acuerdo con la locutora, puede que en Colombia se den situaciones difíciles, pero en Estados Unidos también es complicado.

"Yo lo hice... Yo iba una vez al año a trabajar en lo que sea... Nunca limpié un baño, cargué cajas; como que si yo me iba a quedar allá dos meses y alguien me decía que si quería trabajar lo hacía", reveló la también influencer.

Valentina Taguado
Valentina Taguado trabajó en Estados Unidos | Foto del Canal RCN.

En su relato, Valentina justificó que "no es vida" debido a que hay que trabajar un montón; de hecho, puso como ejemplo que en Colombia las personas trabajan sus ocho horas y tienen la energía para socializar, pero ella en Estados Unidos no quería nada.

Artículos relacionados

"Uno aquí en Colombia siente que tiene un poquito de tiempo para tener una vida social, en Estados Unidos no. Es tan cansado y tan agotante el trabajo", comentó la locutora.

¿Qué más dijo Valentina Taguado sobre el sueño americano en 'Qué hay pa' dañar'?

En la misma corriente de ideas, Taguado reveló que el mantenimiento en el país norteamericano no es barato, entre otros factores.

 

Por lo tanto, argumentó que con todo el respeto por parte de ella, en estos momentos, no es tan chévere considerar irse detrás del sueño americano, aunque vale decir que eso depende de cada persona.

Artículos relacionados

Valentina Taguado hace parte de la mesa de trabajo de 'Qué hay pa' dañar', nueva propuesta que se puede ver todos los días de 6 a 10 de la mañana a través de la app del Canal RCN y en el canal de YouTube.

Junto a la locutora, se encuentran los humoristas Hassam y Johana Velandia.

Johana Velandia, Hassam, Valentina Taguado
Johana Velandia, Hassam y Valentina Taguado en 'Qué hay pa' dañar' | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Miguel Ángel Russo Celebrities

¡Luto en el fútbol! Murió Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de Millonarios: esto se sabe

Miguel Ángel Russo era director de Boca Juniors, también dirigió a Millonarios y más. Falleció a sus 69 años.

Video viral de Yina Calderón desata reacción de La Jesuu: esto dijo La Jesuu

La Jesuu habló sobre el video viral donde cuestionan a Yina Calderón por su aseo personal

La Jesuu habló del video viral en el que critican a Yina por su aseo personal para dejar una enriquecedora enseñanza.

¿De cuánto es la fortuna de Cristiano Ronaldo actualmente? Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista multimillonario ¿De cuánto es su fortuna?

Cristiano Ronaldo alcanzó una cifra histórica: supera los 1.400 millones de dólares y se convierte en el primer futbolista multimillonario del mundo.

Lo más superlike

Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20 Talento nacional

Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20

La tricolor venció a Sudáfrica y aseguró su pase a los cuartos del Mundial Sub-20. Además, internautas reaccionaron al respecto.

Eli Castro rompe el silencio: habla del supuesto rechazo a Ángela Aguilar y menciona a Cazzu Christian Nodal

¿Qué dijo la madrina de Christian Nodal? Aclaró cuál es la relación de la familia con Ángela Aguilar

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?