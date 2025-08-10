Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿A qué huele Falcao? Valentina Taguado lo comprobó en un encuentro que se volvió viral

Valentina Taguado sorprendió a Falcao con una petición inusual que causó revuelo en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentina Taguado opina sobre el olor de Falcao García.
Valentina Taguado sorprende a sus seguidores al revelar a qué huele Falcao. (Foto de Falcao por Raúl Arboleda/AFP) (Foto de Valentina Taguado por Canal RCN)

En un encuentro que se volvió viral, la locutora y creadora de contenido Valentina Taguado entrevistó al legendario futbolista colombiano Radamel Falcao García.

Artículos relacionados

Falcao García sorprendió con su reacción al ser olido por Valentina Taguado.
Falcao es olido por Valentina Taguado en una entrevista. (Foto de Raul Arboleda/AFP)

¿Cómo fue el encuentro entre Valentina Taguado y Radamel Falcao?

El momento, cargado de humor y espontaneidad, estuvo acompañado con la presencia del chef Jorge Rausch. Lo que comenzó como una entrevista relajada rápidamente se transformó en un momento inesperado y divertido.

Valentina Taguado, fiel a su estilo descomplicado y directo, decidió resolver una duda que, según ella, muchos colombianos tienen: ¿A qué huele Falcao?

Artículos relacionados

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre el olor de Falcao?

Sin rodeos, Valentina se acercó al “Tigre” y le pidió que se dejara oler el cuello o la axila. Falcao entre risas y con buena disposición, aceptó el reto. Valentina se inclinó y olfateó al delantero.

“Este señor no huele a nada”, expresó Valentina Taguado.

El video fue grabado y publicado por Valentina Taguado en su cuenta oficial de Instagram, donde los seguidores de ambos reaccionaron con sorpresa.

La reacción de Falcao generó comentarios positivos entre los internautas, destacando la naturalidad y tranquilidad del futbolista y el estilo irreverente de la entrevistadora.

Además, Valentina también aprovechó la presencia del chef Jorge Rausch para hacer una comparación inesperada.

Valentina olió al chef para compararlo con el olor de Falcao y recalcó que “hay niveles de niveles”, insinuando que el olor de Falcao era muy superior al del chef, un momento que el chef tomó con humor.

Artículos relacionados

Valentina Taguado en su nuevo programa de plataformas digitales.
Valentina Taguado junto a sus compañeros de programa, Hassam y Johana Velandia. (Foto Canal RCN)

¿Qué proyectos tienen Valentina Taguado y Falcao actualmente?

Valentina Taguado sigue consolidando su presencia en la televisión colombiana y las plataformas digitales. Actualmente forma parte del programa “¿Qué hay pa dañar?”, un formato matutino transmitido por la aplicación del Canal RCN, donde comparte micrófonos con el comediante Hassam y Johana Velandia, exparticipante de La casa de los famosos.

Por su parte, Radamel Falcao no está vinculado a ningún club por el momento, aunque se especula que tiene ofertas desde Argentina, Paraguay y Estados Unidos. Asimismo, Falcao fue incluido en el 2025 en el listado de los 100 mejores futbolistas del siglo XXI por la prestigiosa revista inglesa FourFourTwo, ocupando el puesto número 54.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Raúl Ocampo le celebra los cumpleaños a Alejandra Villafañe. Talento nacional

Raúl Ocampo rindió homenaje a Alejandra Villafañe en el día que cumpliría 36 años: "Hasta donde estés"

Con un emotivo video, Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe en su día de cumpleaños y conmovió a sus seguidores.

Laura de León reaviva rumores de separación con Salomón. Laura de León

Laura de León dejó sorpresivo mensaje en medio de rumores de separación con Salomón Bustamante

Laura de León compartió una imagen en Instagram que avivó los rumores de su ruptura con Salomón Bustamante.

Así atrae prosperidad Marcela Reyes: la ley que cambia la forma de ver la vida Marcela Reyes

Marcela Reyes revela sus leyes de abundancia: una de ellas, no desear el mal a otro

Marcela Reyes explicó cómo estos principios la han ayudado a atraer prosperidad en su vida personal y profesional.

Lo más superlike

Ricardo Vesga, Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga en el ojo del huracán por tildar de 'showsero' a Luis Fernando Hoyos en MasterChef

Ricardo Vesga rechazó el comportamiento que tuvo Luis Fernando Hoyos tras perder en MasterChef Celebrity.

Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20 Talento nacional

Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20

Eli Castro rompe el silencio: habla del supuesto rechazo a Ángela Aguilar y menciona a Cazzu Christian Nodal

¿Qué dijo la madrina de Christian Nodal? Aclaró cuál es la relación de la familia con Ángela Aguilar

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?