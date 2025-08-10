¿A qué huele Falcao? Valentina Taguado lo comprobó en un encuentro que se volvió viral

En un encuentro que se volvió viral, la locutora y creadora de contenido Valentina Taguado entrevistó al legendario futbolista colombiano Radamel Falcao García.

Falcao es olido por Valentina Taguado en una entrevista. (Foto de Raul Arboleda/AFP)

¿Cómo fue el encuentro entre Valentina Taguado y Radamel Falcao?

El momento, cargado de humor y espontaneidad, estuvo acompañado con la presencia del chef Jorge Rausch. Lo que comenzó como una entrevista relajada rápidamente se transformó en un momento inesperado y divertido.

Valentina Taguado, fiel a su estilo descomplicado y directo, decidió resolver una duda que, según ella, muchos colombianos tienen: ¿A qué huele Falcao?

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre el olor de Falcao?

Sin rodeos, Valentina se acercó al “Tigre” y le pidió que se dejara oler el cuello o la axila. Falcao entre risas y con buena disposición, aceptó el reto. Valentina se inclinó y olfateó al delantero.

“Este señor no huele a nada”, expresó Valentina Taguado.

El video fue grabado y publicado por Valentina Taguado en su cuenta oficial de Instagram, donde los seguidores de ambos reaccionaron con sorpresa.

La reacción de Falcao generó comentarios positivos entre los internautas, destacando la naturalidad y tranquilidad del futbolista y el estilo irreverente de la entrevistadora.

Además, Valentina también aprovechó la presencia del chef Jorge Rausch para hacer una comparación inesperada.

Valentina olió al chef para compararlo con el olor de Falcao y recalcó que “hay niveles de niveles”, insinuando que el olor de Falcao era muy superior al del chef, un momento que el chef tomó con humor.

Valentina Taguado junto a sus compañeros de programa, Hassam y Johana Velandia. (Foto Canal RCN)

¿Qué proyectos tienen Valentina Taguado y Falcao actualmente?

Valentina Taguado sigue consolidando su presencia en la televisión colombiana y las plataformas digitales. Actualmente forma parte del programa “¿Qué hay pa dañar?”, un formato matutino transmitido por la aplicación del Canal RCN, donde comparte micrófonos con el comediante Hassam y Johana Velandia, exparticipante de La casa de los famosos.

Por su parte, Radamel Falcao no está vinculado a ningún club por el momento, aunque se especula que tiene ofertas desde Argentina, Paraguay y Estados Unidos. Asimismo, Falcao fue incluido en el 2025 en el listado de los 100 mejores futbolistas del siglo XXI por la prestigiosa revista inglesa FourFourTwo, ocupando el puesto número 54.