Nela González, finalista de MasterChef Celebrity, vive susto en restaurante y es salvada a tiempo

La actriz venezolana y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, Nela González, preocupó a sus seguidores tras compartir un episodio angustiante que vivió recientemente en un restaurante.

Lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde relató con detalle el incidente que, según sus propias palabras, la hizo sentir al borde de la muerte.

¿Qué le ocurrió a Nela González en el restaurante?

Mientras disfrutaba de una comida en compañía de una persona cercana, Nela se atoró repentinamente con un pedazo de carne, lo que provocó una obstrucción total en sus vías respiratorias.

¿Cómo se salvó Nela González del atragantamiento?

Afortunadamente, su acompañante reaccionó con rapidez y aplicó la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios utilizada para desobstruir las vías respiratorias en casos de atragantamiento.

Esta maniobra consiste en colocarse detrás de la persona atorada, rodear su cintura con los brazos, formar un puño con una mano y colocarlo justo encima del ombligo.

Luego, se realizan empujes rápidos hacia adentro y hacia arriza, con el objetivo de generar presión suficiente para expulsar el objeto que impide respirar.

Nela González fue finalista de MasterChef Celebrity 2023. (Foto Canal RCN)

Gracias a la oportuna intervención, Nela logró recuperar el aliento. Su testimonio generó una ola de reacciones y comentarios entres sus seguidores, quienes además de mostrar apoyo, resaltaron la importancia de conocer técnicas básicas de primeros auxilios.

Después de dar su testimonio, Nela subió otra historia donde agradeció los mensajes y el cariño que recibió.

Actualmente, Nela González cuenta con más de 770 mil seguidores en Instagram, donde comparte recetas de cocina, especialmente tras su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2023, donde llegó a la final y se destacó por su sensibilidad y creatividad culinaria.