Aida Victoria Merlano le contestó a seguidor que le dijo destruida: “me quieren acabar”

Aida Victoria Merlano no dudó en contestarle a un seguidor que le dijo “destruida”, luego de reaparecer en redes sociales.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Aida Victoria Merlano le contestó a seguidor que la llamó destruida
Aida Victoria Merlano no dudó en contestarle a un seguidor que le dijo “destruida". (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano estuvo desaparecida de sus redes sociales por unos días, hecho que preocupó a sus seguidores, quienes se preguntaron ¿qué había pasado con ella?

¿Por qué Aida Victoria Merlano estuvo ausente en sus redes sociales?

En horas de la tarde del lunes 6 de octubre, Aida Victoria Merlano publicó historias en su cuenta oficial de Instagram en donde reapareció para revelarles a sus seguidores la razón por la que estuvo desaparecida.

Aunque no dio muchos detalles sobre lo sucedido, la influencer barranquillera se dejó ver con un tapabocas en una de las historias junto a su bebé de tres meses, Emiliano. Al ver que Aida se veía al parecer congestionada, sus seguidores asumieron que no aparecía porque estaba enferma.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano al contestarle a un seguidor que le dijo “destruida”?

Al reaparecer en sus redes sociales, Aida Victoria Merlano recibió respuestas y una de ellas fue la de un seguidor que le preguntó si ya estaba mejor, ya que la había visto “destruida”, haciendo referencia a que se veía muy enferma.

Aida Victoria reaparece en redes tras estar enferma
Aida Victoria reaparece en redes tras estar enferma. (Foto: Canal RCN)

Como respuesta a este comentario, la creadora de contenido no dudó en contestar muy a su estilo y llena de medicamentos sobre el mesón de su cocina y tomándose una de las pastillas, respondió con un vallenato de Silvestre Dangond: “Aquí estoy invicto, porque me quieren acabar”.

En el video se ve claramente que Aida ya está mucho mejor, pues se puso a bailar sobre su cocina con mucha emoción.

¿Qué ha pasado con Aida Victoria Merlano tras la separación con Juan David Tejada?

Tras el fin de su relación con Juan David Tejada, Aida Victoria Merlano se ha dejado ver muy tranquila en sus redes sociales con su pequeño, Emiliano; pues la mujer ha dejado ver cómo le ha ido en su faceta con su madre y se le ha visto muy feliz.

En cuanto a su relación con el padre de su hijo, la creadora de contenido no ha vuelto a tocar el tema.

Por otro lado, Merlano ha dejado claro en las respuestas a quienes la critican por todas las relaciones que ha tenido, que ella “se enamoraría las veces necesarias” para encontrar su felicidad, sin importar lo que le digan sobre ello.

