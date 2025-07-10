Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano reaparece en redes tras preocupar a sus seguidores por su estado de salud

La infuencer Aida Victoria Merlano reaparece en redes con su bebé y preocupa por su salud tras varios días enferma.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria Merlano reaparece y aclara cómo está su salud
Así reapareció Aida Victoria tras preocupar a todos por su estado de salud. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido digital Aida Victoria Merlano reapareció en redes sociales con un video junto a su hijo, luego de contar que llevaba tres días enferma, hecho que preocupó a sus seguidores.

¿Qué le pasó a la influencer Aida Victoria Merlano?

La barranquillera, que cuenta con más de siete millones de seguidores en Instagram, compartió un clip en el que aparece con tapabocas y visiblemente congestionada mientras le canta a su bebé, Emiliano, de tres meses.

En el video, Aida enterneció al decirle: “¿Recuerdas cuando nos conocimos? Eras una miniatura”.

“¿Pueden creer lo grande que está?”, escribió la influencer en el video que compartió en la red social mencionada.

Recientemente, también publicó una fotografía en la que se le ve enferma y confirmó que ha pasado varios días así.

Aunque no reveló mayores detalles sobre su estado de salud, sus seguidores notaron que se ve distinta a como suele mostrarse en redes, donde comparte frecuentemente momentos de su vida junto a su hijo quien es fruto de su amor con el empresario Juan David Tejada.

¿Por qué Aida Victoria y Juan David Tejada terminaron su relación?

Luego de varios días de rumores sobre una posible ruptura en la relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, el empresario, conocido como ‘El Agropecuario’, rompió el silencio y compartió en redes un comunicado confirmando su separación de la influencer.

En el comunicado que emitió reveló que la decisión fue tomada en común acuerdo y “no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos”.

Mientras que Aida Victoria a través de sus historias que prefirió mantener en silencio y no hacer mediático la noticia en la que considero más pertinente centrarse en el cuidado de su recién nacido.

Tras confirmar su ruptura, la joven creadora digital ha demostrado estar plenamente enfocada en su nueva faceta como mamá.

Y es que, en sus redes sociales, comparte constantemente con sus seguidores cómo está viviendo esta nueva etapa junto a su pequeño hijo, quien nació el 29 de julio de 2025 y con orgullo ha mostrado algunos de los momentos más especiales desde su llegada.

