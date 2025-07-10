Yailin 'la más viral' sufrió aparatoso accidente automovilístico: "casi salgo por la ventana"
Yailin 'la más viral' confesó por medio de sus redes sociales a sus seguidores que el impacto comprometió varias partes de su cuerpo.
La cantante dominicana Yailin 'la más viral' ha relatado a sus más de 12 millones de seguidores cómo un accidente automovilístico casi acaba con su vida.
¿Cómo fue el accidente automovilístico que sufrió Yailin 'la más viral'?
La también conocida como ‘Chivirika’ preocupó a sus seguidores al contar, a través de su canal de difusión en Instagram, que su lujoso McLaren azul celeste chocó dos veces contra una pared tras salir, al parecer, de una discoteca en Santo Domingo, según informaron medios locales.
Según relató la intérprete de ‘Narcisista’, el impacto fue tan fuerte que casi sale por la ventana, pero gracias a la rápida reacción de su copiloto, quien logró sujetarla a tiempo, se evitó una tragedia mayor.
Casi salgo por la ventana del chofer, pero gracias a Dios y Gumeza que me pudo jalar no salí por la ventana, expresó".
¿Cuál es el estado de salud de Yailin 'la más viral' tras el accidente automovilístico que sufrió?
Yailin ha comentado a su fandom que luego de que su auto chocó dos veces contra una pared, tanto su espalda como su cabeza fueron las más afectadas.
Aunque no reveló si tuvo que ir a un hospital a recibir atención médica, apuntó que se sentía agradecida con Dios por darle otra oportunidad y que lo agradecía con mucho amor.
Después de chocar dos veces contra la pared, quede mal de la espalda y la cabeza, pero Dios me dio otra oportunidad de vida y eso es lo que más agradezco".
¿Cuál fue el motivo del accidente automovilístico que sufrió Yailin 'la más viral'?
De acuerdo a lo citado por un medio dominicano, las autoridades pertinentes avanzan una investigación exhaustiva con el fin de determinar si hubo consumo de alcohol y exceso de velocidad como posibles causas del siniestro.
Por ahora, mientras las investigaciones siguen su curso, la cantante no ha actualizado información de su estado de salud, lo que deja preocupados a sus fans.