Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Yailin 'la más viral' sufrió aparatoso accidente automovilístico: "casi salgo por la ventana"

Yailin 'la más viral' confesó por medio de sus redes sociales a sus seguidores que el impacto comprometió varias partes de su cuerpo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yailin 'la más viral' sufrió un accidente en su auto
Yailin 'la más viral' aseguró a sus seguidores que algunas partes de su cuerpo se vieron comprometidas tras el accidente. (Foto Izquierda: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP | Foto Derecha: Freepik)

La cantante dominicana Yailin 'la más viral' ha relatado a sus más de 12 millones de seguidores cómo un accidente automovilístico casi acaba con su vida.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el accidente automovilístico que sufrió Yailin 'la más viral'?

La también conocida como ‘Chivirika’ preocupó a sus seguidores al contar, a través de su canal de difusión en Instagram, que su lujoso McLaren azul celeste chocó dos veces contra una pared tras salir, al parecer, de una discoteca en Santo Domingo, según informaron medios locales.

Según relató la intérprete de ‘Narcisista’, el impacto fue tan fuerte que casi sale por la ventana, pero gracias a la rápida reacción de su copiloto, quien logró sujetarla a tiempo, se evitó una tragedia mayor.

Casi salgo por la ventana del chofer, pero gracias a Dios y Gumeza que me pudo jalar no salí por la ventana, expresó".

Yailin 'la más viral' sufrió un accidente en su auto
Yailin 'la más viral' manifestó a sus seguidores que su auto chocó dos veces contra una pared. (Foto: Theo Wargo/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿Cuál es el estado de salud de Yailin 'la más viral' tras el accidente automovilístico que sufrió?

Yailin ha comentado a su fandom que luego de que su auto chocó dos veces contra una pared, tanto su espalda como su cabeza fueron las más afectadas.

Aunque no reveló si tuvo que ir a un hospital a recibir atención médica, apuntó que se sentía agradecida con Dios por darle otra oportunidad y que lo agradecía con mucho amor.

Después de chocar dos veces contra la pared, quede mal de la espalda y la cabeza, pero Dios me dio otra oportunidad de vida y eso es lo que más agradezco".

Yailin 'la más viral' sufrió un accidente en su auto
Yailin 'la más viral' dijo a sus seguidores que agradecía a Dios por otra oportunidad de vivir. (Foto: Giorgio VIERA / AFP)

Artículos relacionados

¿Cuál fue el motivo del accidente automovilístico que sufrió Yailin 'la más viral'?

De acuerdo a lo citado por un medio dominicano, las autoridades pertinentes avanzan una investigación exhaustiva con el fin de determinar si hubo consumo de alcohol y exceso de velocidad como posibles causas del siniestro.

Por ahora, mientras las investigaciones siguen su curso, la cantante no ha actualizado información de su estado de salud, lo que deja preocupados a sus fans.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

El festival Megaland celebra dos décadas de música Bogotá

¡Megaland cumple 20 años! Descubre cuándo y dónde será el festival más esperado del 2025

Megaland, el festival más importante de reguetón en Colombia celebra 20 años de historia. ¡Prepárate para vivir la experiencia!

Bad Bunny hizo sorprendente confesión tras críticas por presentación en el Super Bowl. Bad Bunny

Bad Bunny rompió el silencio tras críticas por presentarse en el Super Bowl: ¿qué dijo?

Bad Bunny se pronunció tras críticas recibidas tras presentación en el Super Bowl y personificó a personaje del ‘Chavo’.

Maluma

Maluma llevó su música a las alturas: así fue su impactante show en el Empire State Building

Maluma se convirtió en el primer artista en cantar en el Empire State Building en Nueva York, mostrando su talento ante el mundo.

Lo más superlike

Yina Calderón, Juliana y la Jesuu Yina Calderón

Yina y Juliana Calderón le hacen fuerte advertencia a la Jesuu

Yina Calderón y su hermana Juliana le lanzaron contundente mensaje a la influenciadora la Jesuu si la llegan a ver.

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center de Miami. Ángela Aguilar

El video de Ángela Aguilar que desató una ola de críticas en redes: "qué suerte los sordos"

Comienzan las votaciones para elegir a los habitantes de La Casa de los Famosos Colombia La casa de los famosos

Inician las votaciones para elegir a los habitantes de La casa de los famosos Colombia, ¿cuándo?

Falleció reconocida actriz llamada: de Kimberly Hébert Gregory de Grey's Anatomy. Talento internacional

Falleció reconocida actriz quien debutó en importantes producciones internacionales

Pautips no puede ser mamá Pautips

Pautips habló sobre no poder tener hijos: ¿qué enfermedades le provocaron infertilidad?