Yailin 'la más viral' sufrió aparatoso accidente automovilístico: "casi salgo por la ventana"

La cantante dominicana Yailin 'la más viral' ha relatado a sus más de 12 millones de seguidores cómo un accidente automovilístico casi acaba con su vida.

Artículos relacionados Marcela Reyes Salieron a la luz inéditas fotos de Marcela Reyes y Regio Clown antes de la muerte de B-King

¿Cómo fue el accidente automovilístico que sufrió Yailin 'la más viral'?

La también conocida como ‘Chivirika’ preocupó a sus seguidores al contar, a través de su canal de difusión en Instagram, que su lujoso McLaren azul celeste chocó dos veces contra una pared tras salir, al parecer, de una discoteca en Santo Domingo, según informaron medios locales.

Según relató la intérprete de ‘Narcisista’, el impacto fue tan fuerte que casi sale por la ventana, pero gracias a la rápida reacción de su copiloto, quien logró sujetarla a tiempo, se evitó una tragedia mayor.

Casi salgo por la ventana del chofer, pero gracias a Dios y Gumeza que me pudo jalar no salí por la ventana, expresó".

Yailin 'la más viral' manifestó a sus seguidores que su auto chocó dos veces contra una pared. (Foto: Theo Wargo/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados Talento internacional Murió el actor Gustavo Cosaín tras diagnóstico de cáncer, esto se sabe

¿Cuál es el estado de salud de Yailin 'la más viral' tras el accidente automovilístico que sufrió?

Yailin ha comentado a su fandom que luego de que su auto chocó dos veces contra una pared, tanto su espalda como su cabeza fueron las más afectadas.

Aunque no reveló si tuvo que ir a un hospital a recibir atención médica, apuntó que se sentía agradecida con Dios por darle otra oportunidad y que lo agradecía con mucho amor.

Después de chocar dos veces contra la pared, quede mal de la espalda y la cabeza, pero Dios me dio otra oportunidad de vida y eso es lo que más agradezco".

Yailin 'la más viral' dijo a sus seguidores que agradecía a Dios por otra oportunidad de vivir. (Foto: Giorgio VIERA / AFP)

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos México 2025 ya tiene un nuevo ganador: ¿de quién se trata?

¿Cuál fue el motivo del accidente automovilístico que sufrió Yailin 'la más viral'?

De acuerdo a lo citado por un medio dominicano, las autoridades pertinentes avanzan una investigación exhaustiva con el fin de determinar si hubo consumo de alcohol y exceso de velocidad como posibles causas del siniestro.

Por ahora, mientras las investigaciones siguen su curso, la cantante no ha actualizado información de su estado de salud, lo que deja preocupados a sus fans.