Yailin, exesposa de Anuel AA, reveló por qué construyó su propia iglesia

Yailin, exesposa de Anuel AA, reveló recientemente los motivos que la llevaron a construir su propia iglesia.

Ingrid Jaramillo Rojas
El motivo detrás de la sorprendente iglesia de Yailin, ex de Anuel AA
Yailin, la más viral, explica por qué decidió construir su propia iglesia. (Foto AFP: Giorgio Viera | Freepik: @carlosgonzalezfotos).

La famosa cantante dominicana Yailin, la más viral, sorprendió hace pocos días al anunciar que decidió construir su propia iglesia. Ahora, tras recibir diversas críticas en redes sociales, la exesposa de Anuel AA explicó la razón detrás de su decisión.

¿Por qué Yailin, la más viral, decidió construir su propia iglesia?

Luego de la ola de críticas que recibió tras anunciar su nuevo proyecto alejado de la música, Yailin, la más viral, explicó en un en vivo desde su cuenta oficial de TikTok la razón que la llevó a construir su propia iglesia.

Yailin mostró su nuevo negocio
Yailin mostró la iglesia que construyó.
(AFP: Dimitrios Kambouris)

La artista comentó que tomó esta decisión porque quería tener un lugar tranquilo para orar junto a su hija Cattleya, fruto de su relación con el cantante puertorriqueño Anuel AA, y al mismo tiempo poder recaudar dinero que será donado a niños de bajos recursos.

“Yo soy una persona que va a la iglesia, aunque no suba nada. ¿Por qué razón decidí hacerlo? Porque quiero ir cuando esté tranquila, con mi hija, abro mi iglesia, donación para los niños, orar sin que nadie me esté molestando, y llevar la mejor congregación allá, que sea algo bonito”, expresó Yailin.

De esta manera, con esta inesperada iniciativa que tomó por sorpresa a sus seguidores, Yailin la más viral dejó claro que lo único que busca con esto es lograr un espacio tranquilo para compartir con su hija mientras ayuda a quienes más lo necesitan.

¿Cómo es la nueva iglesia de Yailin, la más viral?

En una fotografía publicada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yailin, la más viral compartió el primer vistazo de cómo luce este lugar con el que busca favorecer a terceros.

Yailin la más viral se mostró indignada por incumplimientos y canceló shows.
Photo by Giorgio VIERA / AFP | Yailin la más viral

Según se pudo ver en la instantánea, su iglesia cuenta con un diseño bastante moderno, minimalista y un tanto contemporáneo. Este espacio cuenta con varias filas de sillas negras alineadas de manera ordena hacia un podio instalado al fondo del lugar en donde se llevaría a cabo el servicio.

Así mismo, la cantante optó por conservar en las paredes tonos neutros, con iluminación cálida integrada que resalta el espacio de manera armoniosa.

