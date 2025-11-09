Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Luis Fernando Hoyos no va a volver a MasterChef Celebrity? Esto se sabe

Luis Fernando Hoyos lleva varios retos sin participar en MasterChef Celebrity y los televidentes se preguntan qué va a pasar con él.

Omar Murcia Salazar
Luis Fernando Hoyos
¿Luis Fernando Hoyos no va a volver a MasterChef Celebrity? | Foto del Canal RCN.

Ya van varios capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, en los que ha sido notoria la ausencia del actor Luis Fernando Hoyos.

¿Por qué Luis Fernando Hoyos no ha estado en MasterChef Celebrity?

Desde retos anteriores, el actor no ha estado cocinando en la producción del Canal RCN. Las reglas de MasterChef determinan que quien falta a un reto puede volver al juego culinario pero con delantal negro.

Lo anterior ha sucedido con todas las celebridades. Sin embargo, Luis Fernando Hoyos lleva más de dos días y ahí es donde comienzan las sospechas. Por ende, nace la pregunta de si el artista no va a volver a MasterChef Celebrity.

Luis Fernando Hoyos
Luis Fernando Hoyos no ha vuelto a MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Se debe tener en cuenta que si bien es cierto que MasterChef tiene unas normas, todo puede cambiar. Esto es porque si se presenta una nueva eliminación y el actor no está, no se sabe cuántos de estos retos puede pasar por alto.

Por el momento, lo que se ha venido comunicando es que Luis Fernando no ha ido a MasterChef porque está enfermo. En cada capítulo, la presentadora Claudia Bahamón ha expresado que el actor ha tenido quebrantos de salud y ha sido enfática al decir que vuelve con delantal negro.

¿Qué va a pasar con Luis Fernando Hoyos si sigue faltando en MasterChef Celebrity?

Lo que está ocurriendo es que ya son varios días sin Luis Fernando Hoyos, de modo que tampoco se puede descartar la posibilidad de que, por ejemplo, el actor desista a la producción; como lo hizo su colega, la actriz Yesenia Valencia.

Ahora bien, otro de los posibles escenarios que se pueden presentar por la ausencia de Hoyos es que la misma producción decida que no continúa o que va directo a reto de eliminación.

Luis Fernando Hoyos
El futuro de Luis Fernando Hoyos en MasterChef preocupa | Foto del Canal RCN.

Así las cosas, el futuro de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity, 10 años, es incierto, pues puede que vuelva o no a la cocina más importante del mundo.

Además, en los adelantos del reto en equipo se compartió la conformación de los grupos.

En la fotografía, es notorio que son tres grupos (de tres, cuatro y cinco integrantes), pero se observa la ausencia de Luis Fernando Hoyos.

 

Todos los capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, están disponibles en la app del Canal RCN. Clic aquí.

