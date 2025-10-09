Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valentina Taguado dejó a todos en shock con lo que confesó en MasterChef Celebrity: "Perdón"

Valentina Taguado habló sin 'pelos en la lengua' sobre lo que prefiere en MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentina Taguado
Valentina Taguado dejó a todos en shock con lo que confesó en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Se presentó un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años, en la semana en la que se han repartido muchos delantales negros y ni un solo pin de inmunidad.

¿Cómo avanza MasterChef Celebrity, 10 años?

Luego de dos retos en pareja, llegó uno de manera individual. Solo compitieron los que no tiene delantal negro, pero las opiniones no faltaron, entre ellas las de la influenciadora Valentina Taguado.

Artículos relacionados

En retos anteriores se ha estado planteando si es mejor jugar acompañado o solo en el formato culinario del Canal RCN, fue entonces cuando Taguado confesó que ella prefiere hacer las cosas de manera individual y dejó en shock.

¿Por qué Valentina Taguado prefiere trabajar sola en MasterChef Celebrity?

Sin 'pelos en la lengua' y siendo directa, Valentina Taguado respondió que en todo lo que ella hace prefiere estar sola. Pese a sus palabras, pidió perdón y justificó su postura.

"En todo yo prefiero sola, perdón... Esto es un programa familiar y honesto, ¿listo?", comentó la locutora.

Valentina Taguado
Valentina Taguado en la cocina de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Enseguida, detalló que prefiere trabajar sola porque, por ejemplo, ella vive sola desde hace poco tiempo y ha descubierto que le encanta la independencia.

Artículos relacionados

La postura de Valentina confundió al humorista David Sanín, quien en diálogo con la producción de MasterChef Celebrity manifestó que le parece "raro" que la influencer hubiese contestado que le gustan los retos individuales porque en el programa se la pasa acompañada, especialmente al lado del actor Raúl Ocampo y la creadora de contenido Valeria Aguilar.

La pregunta surgió porque Claudia Bahamón comentó que el resto de este capítulo es individual. Participantes como Nicolás Montero prefiere la compañía.

Valentina Taguado, Valeria Aguilar
Valentina Taguado y Valeria Aguilar se volvieron buenas amigas | Foto del Canal RCN.

¿En qué consiste el reto individual?

En cuanto al reto, no hay delantales negros, se va a dar una ventaja y cocinan con el chef Nicolás de Zubiría.

Artículos relacionados

Adicionalmente, Violeta Bergonzi comentó que el ambiente en MasterChef ya no es igual. Quienes compiten deben cocinar con alitas de pollo, un reto libre con este producto que convenza el paladar de Belén Alonso y Jorge Rausch.

No te pierdas ni un solo capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años, descargando gratis la app del Canal RCN. Revive los retos haciendo clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Rebeca Castillo, Andrea Tovar, Hernán Zajar, Valerie Domínguez Miss Universe Colombia

Amazonas reveló el verdadero trato que recibió de los jurados de Miss Universe Colombia, el reality

Luego de renunciar, Rebeca Castillo no guardó lo que sintió en Miss Universe Colombia, el reality.

Pichingo, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Crece la lista de delantales negros en MasterChef: les va mal a Valentina Taguado y Pichingo

Valentina Taguado y Pichingo cocinaron juntos en MasterChef Celebrity, pero el reto se les salió de las manos.

Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi recibe 'cachete' de Jorge Rausch y reacciona eufóricamente en MasterChef Celebrity

Luego de una racha poco positiva en MasterChef Celebrity, Violeta Bergonzi renace y se pone a saltar sin parar.

Lo más superlike

Juanes de luto Juanes

Murió Alicia Vásquez, la mamá de Juanes: esto se sabe

Detalles del lamentable fallecimiento de Alicia Vásquez, la madre del cantante Juanes.

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

¿Por qué pilates es el ejercicio de moda? Salud y Belleza

Pilates: conoce su historia, beneficios y todo lo que debes saber del ejercicio de moda

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?

Melissa Gate anunció colaboración con Karol G Karol G

Melissa Gate sorprende al asegurar que tendrá colaboración con Karol G