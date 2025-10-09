Valentina Taguado dejó a todos en shock con lo que confesó en MasterChef Celebrity: "Perdón"

Se presentó un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años, en la semana en la que se han repartido muchos delantales negros y ni un solo pin de inmunidad.

¿Cómo avanza MasterChef Celebrity, 10 años?

Luego de dos retos en pareja, llegó uno de manera individual. Solo compitieron los que no tiene delantal negro, pero las opiniones no faltaron, entre ellas las de la influenciadora Valentina Taguado.

En retos anteriores se ha estado planteando si es mejor jugar acompañado o solo en el formato culinario del Canal RCN, fue entonces cuando Taguado confesó que ella prefiere hacer las cosas de manera individual y dejó en shock.

¿Por qué Valentina Taguado prefiere trabajar sola en MasterChef Celebrity?

Sin 'pelos en la lengua' y siendo directa, Valentina Taguado respondió que en todo lo que ella hace prefiere estar sola. Pese a sus palabras, pidió perdón y justificó su postura.

"En todo yo prefiero sola, perdón... Esto es un programa familiar y honesto, ¿listo?", comentó la locutora.

Valentina Taguado en la cocina de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Enseguida, detalló que prefiere trabajar sola porque, por ejemplo, ella vive sola desde hace poco tiempo y ha descubierto que le encanta la independencia.

La postura de Valentina confundió al humorista David Sanín, quien en diálogo con la producción de MasterChef Celebrity manifestó que le parece "raro" que la influencer hubiese contestado que le gustan los retos individuales porque en el programa se la pasa acompañada, especialmente al lado del actor Raúl Ocampo y la creadora de contenido Valeria Aguilar.

La pregunta surgió porque Claudia Bahamón comentó que el resto de este capítulo es individual. Participantes como Nicolás Montero prefiere la compañía.

Valentina Taguado y Valeria Aguilar se volvieron buenas amigas | Foto del Canal RCN.

¿En qué consiste el reto individual?

En cuanto al reto, no hay delantales negros, se va a dar una ventaja y cocinan con el chef Nicolás de Zubiría.

Adicionalmente, Violeta Bergonzi comentó que el ambiente en MasterChef ya no es igual. Quienes compiten deben cocinar con alitas de pollo, un reto libre con este producto que convenza el paladar de Belén Alonso y Jorge Rausch.

