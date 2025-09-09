Los memes y reacciones que dejó la victoria de Colombia contra Venezuela

La Selección Colombia salió victoriosa en su participación en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 tras un partido contra la Selección de Venezuela.

¿Cuánto quedó el partido de Colombia vs Venezuela?

Los cafeteros compitieron contra la vinotinto y obtuvieron el triunfo tras un resultado 6-3, con 4 goles de Luis Suárez, uno de Yerry Mina y otro de Luis Javier Suárez.

Cabe destacar que, la Selección Colombia llegaba con tranquilidad luego de haber asegurado su cupo directo al Mundial tras el triunfo contra la Selección Bolivia en la fecha 17, sin embargo, ofrecieron lo mejor de ellos para defender su cupo y demostrar por qué estarán presentes en el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Qué memes y reacciones dejó el partido de Colombia versus Venezuela?

Miles de internautas reaccionaron en redes sociales tras el triunfo de la tricolor con divertidos memes.